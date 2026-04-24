Meloni: Negoziato su bilancio Ue difficilissimo, nostre linee rosse coesione e Pac – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 24 aprile 2026 "Sul QFP, sul Quadro Pluriennale Finanziario, che è chiaramente un negoziato difficilissimo, nel quale le posizioni tra loro partono in maniera molto diversa, però anche qui ribadisco, diciamo, delle leggere linee rosse che ha l'Italia.", così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa a margine dei lavori a Nicosia, Cipro, del Consiglio informale europeo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev