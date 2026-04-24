Il Papa: «C’è bisogno di una cultura della pace»

Il Pontefice: sull'Iran si rispetti il diritto internazionale

«Bisogna proporre un nuovo atteggiamento, una cultura per la pace. Tante volte, davanti a certe situazioni, subito la risposta è: bisogna entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. Quello che abbiamo visto è che tanti innocenti sono morti». Papa Leone XIV di ritorno dal suo viaggio in Africa parla oggi con il Corriere della Sera. «Ho appena letto una lettera di parenti dei bambini che sono morti il primo giorno dell’attacco. Scrivono che ormai i loro figli sono persi. La questione non è un cambio di regime o no, ma come proporre i valori in cui crediamo senza la morte di tanti innocenti», prosegue il Pontefice.

La guerra

«La questione dell’Iran è molto complessa. Le stesse trattative che stanno cercando di fare, un giorno l’Iran dice sì e gli Stati Uniti no, e viceversa, non si sa dove vanno, il che ha creato questa situazione caotica e critica per l’economia mondiale. Ma poi c’è anche tutta una popolazione in Iran, persone innocenti che stanno soffrendo per questa guerra. Non è chiaro quale sia il regime in questo momento, dopo i primi giorni degli attacchi di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Piuttosto vorrei incoraggiare la continuazione del dialogo per la pace».

Il bambino

«Le parti che partecipano, cerchino di fare tutti gli sforzi. Che si rispetti il diritto internazionale. È molto importante che gli innocenti siano protetti, come in diversi luoghi non è avvenuto. Porto con me la foto di un bambino musulmano che, nella mia visita in Libano, stava aspettando con un cartello, c’era scritto ‘benvenuto Papa’. Poi in questa guerra è stato ucciso. Come Chiesa, come pastore, non posso essere a favore della guerra», conclude.