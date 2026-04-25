Landini: Bella Ciao in Aula? Va cantata sempre, democrazia si difende praticandola – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2026 "No, penso che la si canterà anche oggi. Anzi, Bella Ciao è una canzone che bisogna continuare a cantare sempre, perché è proprio grazie a tante persone che hanno rimesso la loro vita per ridare la libertà a tutti, che oggi noi possiamo essere liberi", così il segretario della Cgil Maurizio Landini in un punto stampa al corteo del 25 aprile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev