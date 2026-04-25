Landini a corteo 25 aprile: La Resistenza passa attraverso il rifiuto della guerra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2026 "Sa, la Resistenza indica una cosa: ci sono state persone che nella loro vita, a un certo punto, hanno dovuto decidere da che parte stavano. Se stavano col fascismo o se stavano nella lotta per affermare la democrazia di tutti. Io credo che riconfermare quei valori significa praticare, nella vita di ognuno di noi, ogni giorno, nel luogo di lavoro, nella società in cui è, nell'impegno sociale in cui è, avere questo riferimento. Perché il rispetto di tutti passa attraverso il rifiuto della violenza e il rifiuto della guerra", così il segretario della Cgil Maurizio Landini in un punto stampa al corteo del 25 aprile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev