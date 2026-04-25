Landini: Ancora più importante festeggiare 25 aprile in un periodo di guerra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2026 "Senza la sconfitta del nazismo e del fascismo, non esisterebbe né la democrazia, né la libertà, né la nostra Repubblica Italiana. Quindi è una giornata importantissima, e credo che quest'anno sia ancora più rilevante, non solo perché tra un po’ cadranno gli ottant’anni della Repubblica, ma perché in un momento in cui la guerra è tornata ad essere lo strumento che sostituisce la politica, credo sia assolutamente fondamentale ribadire che il 25 Aprile rappresenta proprio la sconfitta della guerra. Soprattutto, chi ha fatto la lotta partigiana e ha sconfitto il nazismo e il fascismo, non a caso ha scritto nella Costituzione che il nostro è un Paese che ripudia la guerra. Coloro che l'hanno vissuta hanno indicato a tutti i posteri che bisogna ripudiarla ed evitarla, e credo che questo sia un punto assolutamente fondamentale", così il segretario della Cgil Maurizio Landini in un punto stampa al corteo del 25 aprile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev