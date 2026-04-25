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Landini: Trump porta guerra in giro per il mondo bisogna fermarlo – Il video

25 Aprile 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2026 "Ma oggi manifestano contro Trump, non contro gli americani, che è una cosa diversa. Oggi Trump sta mettendo in discussione anche i valori degli Stati Uniti. Trump oggi rappresenta un modello di capitalismo che è incompatibile con la democrazia, sta portando in giro per il mondo la guerra", così il segretario della Cgil Maurizio Landini in un punto stampa al corteo del 25 aprile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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