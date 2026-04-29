Artemis, le false immagini del fantomatico backstage e il green screen

I teorici del complotto stanno diffondendo immagini generate dall'AI per negare la missione

Diverse condivisioni Facebook riportano una immagine che dovrebbe mostrare il backstage della missione Artemis II con gli astronauti che reciterebbero sospesi a dei cavi con un telo verde alle spalle, utilizzato generalmente per la tecnica del green screen, che sarebbe servito a inserire nello sfondo l’ambiente interno della capsula Orion, che ha trasportato l’equipaggio. Ma secondo questa narrazione si tratterebbe di un complotto volto a simulare il viaggio sulla Luna.

Per chi ha fretta

Circola una immagine dove si vedono gli astronauti della Artemis II in uno studio cinematografico.

La foto presenta evidenti segni di manipolazione, come confermato anche usando dei detector AI.

L’immagine originale usata per il fotomontaggio è tratta da una diretta della NASA.

Il contenuto fuorviante

Chi condivide l’immagine riporta la seguente didascalia: «”Lo spazio può essere l’ultima frontiera ma è fatto in un seminterrato di Hollywood” (Red Hot Chili Peppers – Californication). (La foto non è reale, ma è quello che succede veramente)». Insomma, anche ammettendo che l’immagine non sia autentica, la si continua a condividere in quanto rappresenterebbe una narrazione corretta.

Perché l’immagine è falsa

Le congetture lasciano il tempo che trovano. Se la missione Artemis II è stata un falso lo si dovrebbe dimostrare con prove reali. Fa specie che tra chi muove l’accusa ci siano anche persone intente a fare la stessa cosa, producendo prove false prove.

A parte le evidenti anomalie, come quella dove si vede il capitano Reid Wiseman (al centro nella foto) palesemente “scontornato” nel fianco destro, con la mano che risulta staccata dal corpo e la totale assenza del resto del braccio, a confermarci che si tratta di un falso generato con l’ausilio di una Intelligenza artificiale è lo stesso detector online AI or Not:

La collega Macarena Lledó è risalita per Newtral alla fonte originale. L’immagine risulta essere un fotogramma tratto dalla diretta trasmessa dalla NASA con l’equipaggio in viaggio dentro la Orion.

Conclusioni

L’immagine in oggetto non può essere considerata la prova di un complotto, se non quello di chi cerca di screditare la missione Artemis II.

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