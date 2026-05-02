Mozambico, jihadisti all’assalto dei cristiani: distrutta una chiesa, a fuoco anche un asilo. Tajani: «Violenza inaudita»

L'assalto di miliziani del gruppo di Ahlu al-Sunna wa al-Jama'a nel villaggio di Meza. Le testimonianze: «Missionari salvi per miracolo»

«Hanno bruciato la chiesa, la casa dei padri scolopi, l’asilo». È quanto racconta dal Mozambico suor Laura Malnati, provinciale delle suore missionarie comboniane nel Paese africano. L’assalto all’edificio cristiano risale a giovedì pomeriggio, quando i miliziani di Ahlu al-Sunna wa al-Jama’a, gruppo locale affiliato alla galassia fondamentalista dello Stato islamico, hanno assaltato il villaggio di Meza, nel distretto di Ancuabe, provincia settentrionale di Cabo Delgado. «Hanno dato alle fiamme le strutture del villaggio. Per fortuna i padri sono stati avvisati per tempo, e sono riusciti ad abbandonare Meza prima che arrivassero i terroristi», racconta ora suor Laura ad Avvenire, che pubblica anche un video della chiesa di Meza devastata. Monsignor António Juliasse, vescovo di Pemba, riferisce che i miliziani sono entrati nella parrocchia di São Luís de Monfort, simbolo, dal 1946, della presenza cattolica nella regione. «Tutto è stato ridotto in macerie. Durante l’attacco i civili sono stati catturati e utilizzati come uditorio per messaggi d’odio. I missionari sono al sicuro, ma la comunità è sotto choc», racconta il prelato.

Lo sdegno di Tajani

Indignato per quanto accaduto in Mozambico si dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «I terroristi dello Stato islamico hanno raso al suolo una chiesa in Mozambico. Con un assalto al villaggio di Meza e dando fuoco a tutte le strutture, hanno distrutto anche la parrocchia, la casa dei padri scolopi e un asilo. Una violenza inaudita che condanniamo», afferma Tajani su X. «L’ennesimo attacco contro i simboli e i luoghi di culto cristiani. Per fortuna non ci sono state conseguenze per i civili e tutti i missionari stanno bene. La loro fede è più forte dei miliziani islamisti che tengono in ostaggio tutta la regione di Cabo Delgado nel nord del Mozambico», sottolinea il capo della Farnesina.