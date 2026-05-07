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Nuovo piano di pace di Trump, Cnn: «L’Iran dovrebbe rispondere oggi» – La diretta

07 Maggio 2026 - 08:31 Anna Clarissa Mendi
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La Casa Bianca attende una risposta iraniana al memorandum di intesa per porre fine alla guerra. Nel frattempo, Teheran nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello Stretto di Hormuz
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È attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Nelle ultime ore si è parlato di una replica da parte dell’Iran entro i prossimi due giorni, o comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina previsto per il 14-15 maggio. Il possibile accordo quadro, composto da una sola pagina, includerebbe anche un cessate il fuoco in Libano, separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut. A riferirlo è il giornalista di Axios Barak Ravid, secondo cui l’intesa – ancora in fase di definizione – avrebbe l’obiettivo di «porre fine alla guerra in tutta la regione, Libano compreso». Nella serata di mercoledì 6 maggio, Trump si è mostrato fiducioso sull’esito dei negoziati. Durante un intervento alla Casa Bianca, il presidente statunitense ha dichiarato che gli iraniani «finiranno per accettare» le condizioni poste da Washington per mettere fine al conflitto. «Abbiamo a che fare con persone che vogliono davvero raggiungere un accordo. La situazione è completamente sotto controllo», ha aggiunto. 

La situazione nello Stretto di Hormuz

Intanto, resta alta la tensione a Hormuz. Circa 1.600 navi restano ferme nelle vicinanze dello Stretto, mentre le compagnie di navigazione affrontano una situazione sempre più costosa e rischiosa, cercando da oltre due mesi una finestra sicura per attraversare il passaggio marittimo. Il tentativo di Trump di «scortare» le imbarcazioni attraverso lo stretto è durato soltanto 48 ore, consentendo il transito di appena due navi. Ora, nuovamente senza supporto, molte compagnie evitano di riprendere la navigazione: autorizzare la partenza delle navi significherebbe esporre a gravi rischi sia gli equipaggi sia le merci trasportate. Tutti gli aggiornamenti

Foto copertina: ANSA/ABEDIN TAHERKENAREH

07 Maggio 2026 - 08:30

«L'Iran offre supporto alle navi in transito nello stretto di Hormuz»

L’Organizzazione Portuale e Marittima dell’Iran (Pmo) ha emesso un avviso formale ai comandanti delle navi, dichiarando la disponibilità del Paese a fornire servizi marittimi pubblici, supporto tecnico e assistenza sanitaria e medica al traffico commerciale nel canale navigabile e nelle acque adiacenti. Lo riporta la agenzia iraniana semi-ufficiale Mehr. Il messaggio, spiega la agenzia, è stato trasmesso via radio Vhf marittima tre volte al giorno per tre giorni consecutivi, invitando i comandanti e gli armatori a richiedere rifornimenti, carburante, assistenza medica o articoli di riparazione autorizzati. La Pmo ha affermato che la misura rientra «nelle responsabilità sovrane dell’Iran in materia di sicurezza della navigazione e servizi portuali in uno dei corridoi di transito più strategici al mondo».
07 Maggio 2026 - 08:00

Portavoce Esteri Iran: «La testardaggine è fonte di autoinganno»

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha postato su X una citazione tratta dal libro di una storica americana dedicato a casi della storia in cui i governi hanno perseguito politiche contrarie ai propri interessi. «La testardaggine, fonte di autoinganno – è la citazione tratta da “La marcia della follia: da Troia al Vietnam” di Barbara W. Tuchman – è un fattore che riveste un ruolo di notevole importanza nel governo. Consiste nel valutare una situazione in base a preconcetti radicati, ignorando o rifiutando qualsiasi segnale contrario. Significa agire secondo i propri desideri, senza lasciarsi far cambiare direzione dai fatti». Il post su X è stato pubblicato mentre, secondo i media Usa, si attente che oggi l’Iran risponderà alla bozza d’intesa americana in 14 punti per mettere fine alla guerra in Medio Oriente.
07 Maggio 2026 - 07:00

L'Iran nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello Stretto di Hormuz

L’Iran ha negato oggi qualsiasi coinvolgimento nell’esplosione avvenuta lunedì a bordo di una nave mercantile sudcoreana nello Stretto di Hormuz. Teheran «respinge fermamente e nega categoricamente qualsiasi accusa riguardante il coinvolgimento delle forze armate della Repubblica islamica nell’incidente che ha causato danni a una nave coreana nello Stretto di Hormuz», ha dichiarato l’ambasciata iraniana a Seul in un comunicato.
07 Maggio 2026 - 03:00

Cnn: «L'Iran dovrebbe rispondere alla proposta Usa oggi»

L’Iran dovrebbe rispondere alla bozza d’intesa americana oggi. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Nelle ultime ore si è parlato di una risposta di Teheran nei prossimi due giorni o comunque prima del viaggio di Trump in Cina, il 14-15 maggio.
07 Maggio 2026 - 02:31

Axios: «L'accordo Usa-Iran includerebbe anche il cessate il fuoco a Beirut»

Il possibile accordo quadro di una sola pagina tra Stati Uniti e Iran includerebbe anche un cessate il fuoco in Libano, distinto dalla tregua già esistente tra Israele e Beirut, secondo quanto riportato dal giornalista di Axios Barak Ravid. L’intesa, ancora in fase di definizione, «porrebbe fine alla guerra in tutta la regione, Libano compreso», ha riferito Ravid, sottolineando che si tratterebbe di un cambiamento significativo rispetto all’attuale assetto dei negoziati. Secondo il giornalista, il cessate il fuoco con l’Iran non si è finora esteso al fronte libanese, dove Israele è impegnato contro Hezbollah. Non è chiaro se un eventuale accordo includerebbe il ritiro delle truppe israeliane dal Libano o un ritorno ai termini della tregua precedente.

07 Maggio 2026 - 02:00

Cnn: «Hegseth e Vance lasciano la Casa Bianca dopo riunione con Trump sull'Iran»

Il vicepresidente Jd Vance e il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth sono stati visti lasciare la Casa Bianca dopo una lunga riunione sull’Iran con Donald Trump. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate.
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