Nuovo piano di pace di Trump, Cnn: «L’Iran dovrebbe rispondere oggi» – La diretta

La Casa Bianca attende una risposta iraniana al memorandum di intesa per porre fine alla guerra. Nel frattempo, Teheran nega di aver colpito una nave mercantile sudcoreana nello Stretto di Hormuz

È attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Nelle ultime ore si è parlato di una replica da parte dell’Iran entro i prossimi due giorni, o comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina previsto per il 14-15 maggio. Il possibile accordo quadro, composto da una sola pagina, includerebbe anche un cessate il fuoco in Libano, separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut. A riferirlo è il giornalista di Axios Barak Ravid, secondo cui l’intesa – ancora in fase di definizione – avrebbe l’obiettivo di «porre fine alla guerra in tutta la regione, Libano compreso». Nella serata di mercoledì 6 maggio, Trump si è mostrato fiducioso sull’esito dei negoziati. Durante un intervento alla Casa Bianca, il presidente statunitense ha dichiarato che gli iraniani «finiranno per accettare» le condizioni poste da Washington per mettere fine al conflitto. «Abbiamo a che fare con persone che vogliono davvero raggiungere un accordo. La situazione è completamente sotto controllo», ha aggiunto.

La situazione nello Stretto di Hormuz

Intanto, resta alta la tensione a Hormuz. Circa 1.600 navi restano ferme nelle vicinanze dello Stretto, mentre le compagnie di navigazione affrontano una situazione sempre più costosa e rischiosa, cercando da oltre due mesi una finestra sicura per attraversare il passaggio marittimo. Il tentativo di Trump di «scortare» le imbarcazioni attraverso lo stretto è durato soltanto 48 ore, consentendo il transito di appena due navi. Ora, nuovamente senza supporto, molte compagnie evitano di riprendere la navigazione: autorizzare la partenza delle navi significherebbe esporre a gravi rischi sia gli equipaggi sia le merci trasportate. Tutti gli aggiornamenti

Foto copertina: ANSA/ABEDIN TAHERKENAREH