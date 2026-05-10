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Torino, tentato furto nelle redazioni di La Stampa e Repubblica: arrestato un 39enne con piede di porco e arnesi da scasso nello zaino

10 Maggio 2026 - 15:40 Alba Romano
redazione la stampa la repubblica torino
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Sorpreso dopo aver scavalcato la cancellata, l'uomo di nazionalità marocchina nascondeva nello zaino un piede di porco da 50 centimetri, un cacciavite e altri arnesi da scasso
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Un risveglio movimentato quello di stamattina, 10 maggio, per le redazioni torinesi di La Stampa e La Repubblica. Un uomo di 39 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato furto aggravato dopo essersi introdotto nel perimetro della struttura che ospita i due quotidiani. Sequestrati all’interno del suo zaino diversi arnesi atti allo scasso, tra cui un piede di porco in ferro di circa mezzo metro e un cacciavite.

L’intrusione all’alba

Tutto è iniziato nelle prime ore del mattino, quando un addetto alla vigilanza privata in servizio presso l’edificio ha notato un uomo che aveva appena scavalcato la cancellata esterna, inoltrandosi nel parcheggio riservato ai dipendenti. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto gli agenti del commissariato Barriera Nizza. Al loro arrivo, il 39enne era già stato individuato e temporaneamente fermato dal personale della vigilanza e da un militare dell’Esercito Italiano, impegnato nel presidio dell’area nell’ambito delle operazioni di sicurezza sul territorio.

Cosa aveva nello zaino

Alla vista delle divise, l’uomo non si è arreso immediatamente. Secondo quanto ricostruito, ha iniziato a dimenarsi per tentare la fuga, ma il tentativo è durato pochi istanti: i poliziotti lo hanno prontamente bloccato e messo in sicurezza. La sorpresa vera, però, è arrivata con la perquisizione dello zaino che l’uomo portava con sé. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio kit da scasso professionale: un «piede di porco» in ferro lungo circa mezzo metro e un grosso cacciavite. Entrambi gli arnesi sono stati sequestrati e l’uomo è stato condotto in caserma per le procedure di rito.

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