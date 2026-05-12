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Da un centro estetico a un brand beauty: la storia dell’Estetista Cinica diventa una docuserie

12 Maggio 2026 - 18:34 Olga Colombano
cristina fogazzi
cristina fogazzi
Uno dei marchi più seguiti in Italia raccontato in una docuserie su YouTube
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Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l’Estetista Cinica, ha annunciato l’arrivo di The Pink Side of Beauty, la nuova docuserie dedicata alla nascita e alla crescita di Veralab. Un progetto che promette di andare oltre il beauty e raccontare cosa succede davvero quando un’idea partita in piccolo si trasforma in un marchio seguito da migliaia di persone. L’annuncio è arrivato attraverso una newsletter inviata alla community delle «fagiane», il nome con cui da anni Cristina chiama affettuosamente le sue follower. La serie non vuole mostrare una versione perfetta del successo, ma tutti i retroscena, belli e brutti, dietro la costruzione di un brand.

The Pink Side of Beauty: il dietro le quinte di Veralab

Cristina Fogazzi, conosciuta online come l’Estetista Cinica, è una delle imprenditrici digitali italiane più famose degli ultimi anni. Partita lavorando in uncentro estetico, è riuscita a trasformare i suoi consigli beauty ironici e senza filtri in un vero impero. Veralab, brand skincare oggi seguitissimo sui social e diventato un caso di successo nel mondo della cosmetica italiana. «Un giorno ero in un centro estetico. Poi in un ufficio minuscolo. Poi in un magazzino pieno di scatole. Poi a Sanremo», scrive Fogazzi, ripercorrendo le tappe di una crescita che negli anni ha trasformato Veralab in uno dei brand beauty italiani più riconoscibili. Cristina Fogazzi ha deciso di raccontare tutta questa crescita in una docuserie dal titolo The Pink Side of Beauty, disponibile su YouTube con nuovi episodi ogni lunedì.

Il ruolo della community: «Non siete mai state solo clienti»

Uno dei temi centrali della docuserie sembra essere proprio il rapporto tra l’Estetista Cinica e il suo pubblico. Nella mail Cristina sottolinea infatti come le follower non siano state semplici consumatrici, ma una presenza costante fatta di sostegno, ironia, meme e confronto quotidiano. È questo legame molto diretto ad aver contribuito al successo di Veralab, trasformando il brand in qualcosa di più di una semplice azienda beauty.

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