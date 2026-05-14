Giornata contro il body shaming, lo sfogo di Brunetta: «Per anni mi hanno chiamato “tappo” o “nano”. È violenza»

Il presidente del Cnel racconta la propria esperienza personale in un editoriale pubblicato sul "Corriere della Sera" in occasione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone, istituita per il 16 maggio

Dal 16 maggio l’Italia avrà una Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. Una scelta che segna un passaggio culturale prima ancora che politico: il body shaming viene riconosciuto per ciò che è, una forma di violenza psicologica capace di produrre sofferenza reale, isolamento, disturbi alimentari, depressione e, nei casi più estremi, conseguenze devastanti. Renato Brunetta, in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, ha raccontato la propria esperienza personale. Ha ricordato gli insulti ricevuti per la sua statura – dai banchi di scuola fino alla vita politica – e il peso che certe parole continuano ad avere anche a distanza di anni. «Per anni ho sentito chiamarmi “tappo“, “nano“, ed espressioni peggiori, dai banchi dell’aula scolastica fino agli scranni dell’aula parlamentare, dalle vignette dei quotidiani agli insulti anonimi della Rete». Un dolore che, spiega, racconta, riaffiora davanti a una «battuta televisiva, a una vignetta o a un commento apparentemente banale».

La sofferenza provocata dagli attacchi

Brunetta ha richiamato anche il momento in cui, nel luglio 2022, durante una trasmissione televisiva condotta da Lucia Annunziata, parlò pubblicamente per la prima volta della sofferenza provocata dagli attacchi sul proprio aspetto fisico. Una confessione che definisce «liberatoria» e che da allora si è trasformata in un impegno pubblico contro ogni forma di umiliazione legata al corpo. Nella sua riflessione, l’ex ministro punta il dito anche contro «alcune derive del mondo mediatico e della comunicazione pubblica». Secondo Brunetta, una parte del giornalismo, della satira e del dibattito online continua a considerare legittima l’aggressione fisica travestita da ironia o caricatura. Vignette, battute e commenti che colpiscono il corpo delle persone – sostiene – smettono di essere satira quando diventano strumenti di umiliazione.

La responsabilità della rete

Il tema riguarda anche la responsabilità della rete. L’anonimato digitale, osserva Brunetta, alimenta spesso l’illusione che tutto sia consentito. Ma le parole online hanno effetti concreti, soprattutto sui più giovani. «La Rete è uno strumento di democrazia, e va difesa dalla violenza che vi attecchisce. Educare al rispetto del corpo altrui e della persona significa anche educare alle parole, ai gesti digitali, alla responsabilità di ciò che si scrive credendo che nessuno legga». Per rafforzare questo impegno, al Cnel – l’organo che presiede – è stato istituito un Osservatorio permanente dedicato alle condotte denigratorie sull’aspetto fisico. Ma, sottolinea Brunetta, nessuna istituzione può bastare da sola. «Servono scuola, famiglie, sport, associazioni, mezzi di comunicazione e figure pubbliche capaci di promuovere una cultura del rispetto».

La legge

Per anni questa forma di violenza è stata liquidata come semplice maleducazione, ironia eccessiva o costume sociale. Oggi invece lo Stato le attribuisce un nome preciso e una dignità istituzionale. La legge, promossa dall’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, colloca l’Italia tra i primi Paesi europei a riconoscere ufficialmente il problema.