BigMama compare dimagrita sui social, una fan commenta la sua trasformazione: «Adesso sei davvero bella». Come ha risposto lei – Il video
BigMama compare su TikTok in un video che nel giro di pochissimo tempo ha catturato l’attenzione dei fan, superando in pochi giorni il milione e mezzo di visualizzazioni. Nel breve filmato BigMama appare visibilmente dimagrita. Da sempre simbolo di body positivity e autodeterminazione, l’artista campana si è trovata di fronte ai commenti che, dietro a un’apparente gentilezza, nascondevano critiche. «Finalmente! Adesso sei davvero bella», le ha scritto una fan. La risposta di BigMama è stata chiara e diretta: «Io sono sempre stata bella».
Le polemiche sul corpo
Non è la prima volta che BigMama affronta polemiche sul corpo. Solo pochi mesi fa, dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, aveva risposto agli hater con parole forti: «Se non vi piaccio cambiate canale. Ma fateci vivere. Che ne sapete della storia del mio corpo?». La sua storia personale rende le sue parole ancora più incisive: a 23 anni le fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin, affrontato con la chemioterapia, e il suo corpo, come racconta lei stessa, «mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto».