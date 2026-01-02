Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
CULTURA & SPETTACOLOAlimentazioneBody shamingMusicaSuoni e VisioniVideo

BigMama compare dimagrita sui social, una fan commenta la sua trasformazione: «Adesso sei davvero bella». Come ha risposto lei – Il video

02 Gennaio 2026 - 13:28 Alba Romano
embed
Non è la prima volta che la cantante affronta polemiche sul corpo. Ecco come ha risposto

BigMama compare su TikTok in un video che nel giro di pochissimo tempo ha catturato l’attenzione dei fan, superando in pochi giorni il milione e mezzo di visualizzazioni. Nel breve filmato BigMama appare visibilmente dimagrita. Da sempre simbolo di body positivity e autodeterminazione, l’artista campana si è trovata di fronte ai commenti che, dietro a un’apparente gentilezza, nascondevano critiche. «Finalmente! Adesso sei davvero bella», le ha scritto una fan. La risposta di BigMama è stata chiara e diretta: «Io sono sempre stata bella».

Le polemiche sul corpo

Non è la prima volta che BigMama affronta polemiche sul corpo. Solo pochi mesi fa, dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, aveva risposto agli hater con parole forti: «Se non vi piaccio cambiate canale. Ma fateci vivere. Che ne sapete della storia del mio corpo?». La sua storia personale rende le sue parole ancora più incisive: a 23 anni le fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin, affrontato con la chemioterapia, e il suo corpo, come racconta lei stessa, «mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Alfonso Signorini e la strategia dietro le accuse di Antonio Medugno: «Come si proponeva per fare carriera in Tv: i messaggi quando non lo chiamava più»

2.

George e Amal Clooney fuggono dagli Usa di Trump: perché hanno scelto la Francia (e non l’Italia)

3.

Chiara Ferragni e il Capodanno senza figli in Colombia, il mistero dietro le foto: chi c’era con lei (e chi non si è proprio visto)

4.

«Volevano che attaccassi la Meloni». Calenda fa una rivelazione su Formigli. Il conduttore replica: «Menzogne, ecco la verità» – Il video

5.

I messaggi ambigui, il ruolo del suo ex manager e la terapia. Parla Antonio Medugno: «Da Signorini andai per chiarire, mai fatto sesso» – Il video

leggi anche
Capodanno concerto Torino
CULTURA & SPETTACOLO

Capodanno 2026 in musica, c’è solo l’imbarazzo della scelta: da Ghali a Catania ai PTN a Genova. Quanti concerti tra Sicilia e Sardegna

Di Gabriele Fazio
big mama belve
CULTURA & SPETTACOLO

BigMama, l’anno difficile «per problemi con me stessa». La confessione a Belve, il suicidio e la svolta: «Sono gran fan del sesso libero» – Il video

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

Sì Patty Pravo e Lazza, ni BigMama, assolutamente no Baby K – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Di Gabriele Fazio