BigMama compare dimagrita sui social, una fan commenta la sua trasformazione: «Adesso sei davvero bella». Come ha risposto lei – Il video

Non è la prima volta che la cantante affronta polemiche sul corpo. Ecco come ha risposto

BigMama compare su TikTok in un video che nel giro di pochissimo tempo ha catturato l’attenzione dei fan, superando in pochi giorni il milione e mezzo di visualizzazioni. Nel breve filmato BigMama appare visibilmente dimagrita. Da sempre simbolo di body positivity e autodeterminazione, l’artista campana si è trovata di fronte ai commenti che, dietro a un’apparente gentilezza, nascondevano critiche. «Finalmente! Adesso sei davvero bella», le ha scritto una fan. La risposta di BigMama è stata chiara e diretta: «Io sono sempre stata bella».

Le polemiche sul corpo

Non è la prima volta che BigMama affronta polemiche sul corpo. Solo pochi mesi fa, dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, aveva risposto agli hater con parole forti: «Se non vi piaccio cambiate canale. Ma fateci vivere. Che ne sapete della storia del mio corpo?». La sua storia personale rende le sue parole ancora più incisive: a 23 anni le fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin, affrontato con la chemioterapia, e il suo corpo, come racconta lei stessa, «mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto».