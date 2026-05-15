L’ex di Andrea Sempio e i monologhi in auto: «Non sapevo». Lui «mai violento» e il ricordo sulla rottura

Di certi dettagli della vita del commesso di Voghera dice di aver scoperto solo leggendo i giornali. Parla la donna che ha frequentato il 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi

«Io ne ho un buon ricordo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse niente del genere. È per questo che io poi non ho più voluto guardare o avere a che fare con questa cosa». Sono le parole dell’ex fidanzata di Andrea Sempio, il 38enne unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, raggiunta al telefono dalla trasmissione di Rai1 Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele.

Le abitudini di Sempio che la ex non conosceva

La donna ammette di aver scoperto solo dai giornali alcuni dettagli sulla vita dell’ex compagno, a partire dall’abitudine di parlare da solo in auto. «Non sapevo parlasse in macchina da solo onestamente», racconta. E aggiunge di aver letto con sorpresa la ricostruzione secondo cui Sempio non avrebbe avuto altre relazioni: «Non sapevo tante altre cose, come il fatto che si fosse detto per un tempo immemore che non si fosse legato a nessuno. Non penso di essere l’unica persona con cui lui sia mai stato, mi ha parlato di altre ragazze. A me è sempre sembrata una persona normale».

Quanto è durata la storia con Andrea Sempio

La relazione tra i due è durata tre anni, ma senza grande profondità: «Non c’erano sentimenti abbastanza profondi da portarci ad approfondire di più la vita dell’altro probabilmente, da parte mia e da parte sua. Non ho conosciuto famiglia e amici». Della vecchia inchiesta che lo aveva sfiorato, Sempio le avrebbe accennato solo in superficie: «Mi ha raccontato largamente del fatto che fosse stato indagato, ha detto quello che ha detto ai giornali, niente di più».

Sempio era violento? La risposta della ex

Sul punto la donna è netta. «Non mi ha mai raccontato di un amore non corrisposto né di un’ossessione giovanile. Violento? No. Ho il ricordo di una persona con cui sono stata senza troppi problemi, non ce ne sono stati di nessun tipo». Neppure il nome di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nella sua abitazione a Garlasco, sarebbe mai emerso nelle loro conversazioni: «Di Chiara non mi ha mai parlato e non sapevo niente di suoi traumi».

Perché è finita tra Sempio e la fidanzata

I due non si sono più sentiti e, a quanto dice, non c’è alcuna voglia di tornare in contatto: «Ora non vorrei perché non è più una persona che fa parte della mia vita». La rottura, spiega, è arrivata per una questione di prospettive diverse: «Ci siamo lasciati perché le nostre strade erano diverse, io volevo qualcosa di più serio, lui no. Si andava un po’ più nel profondo e poi ci si perdeva. Mi trovavo bene e mi trattava bene, era una persona simpatica con cui si poteva anche parlare in modo interessante. Ero innamorata e ho sofferto nella separazione come succede in milioni di altri casi».