Gerry Cardinale non è contento del Milan: «Ma io voglio vincere»

Da Londra parla di Allegri e del calciomercato

Gerry Cardinale dice che non è contento del Milan. Ma ci tiene a mandare un messaggio ai tifosi: «Non aver conquistato lo scudetto è una delusione. E se non entriamo nelle prime quattro sarà un fallimento. Per me, vincere è una priorità. Sempre». Cardinale parla da Londra dopo le indiscrezioni che volevano il futuro di Massimiliano Allegri in bilico. «Siamo stati nelle prime due posizioni della classifica per gran parte dell’anno, in corsa per lo scudetto. Ma il finale è stato sotto gli standard del Milan e abbiamo buttato via la stagione. Sono deluso. Succede, nello sport. Ma questo non ti fa sentire meglio. Io voglio vincere».

La rivoluzione

Il padrone del Milan però non vuole parlare di futuro: «Ogni anno valutiamo costantemente come evolvere l’organizzazione e massimizzare le performance. Ogni stagione viene valutata attentamente, soprattutto dopo un’annata sotto le aspettative. A fine stagione valuterò tutto e tutti. Ma questo non è il momento di parlare di cambiamenti, dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite».

I tifosi dicono che interessa solo il quarto posto per i soldi Champions. «Esiste una narrativa secondo cui io penserei solo ai soldi e non a vincere. È assurdo. Se guardate la mia vita e la mia carriera, ho sempre vinto. Quando il club genera denaro, io non lo porto fuori. Lo reinvesto nella squadra. Nei giocatori, infrastrutture e crescita. Negli ultimi tre anni da quando ho acquisito il Milan, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di A sul mercato. E questo è un fatto. Abbiamo speso perfettamente? Chiaramente no. Dobbiamo fare un lavoro migliore per assicurarci che ci sia una correlazione diretta tra spesa e vittorie. L’idea che disciplina finanziaria significhi non voler vincere non ha alcun senso».

Allegri e la dirigenza

Poi passa a parlare dei singoli: «Allegri e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per gran parte della stagione. Non sono contento di ciò che sto vedendo nelle recenti prestazioni. Max non è contento. I giocatori non sono contenti. Ho già parlato con Max. Abbiamo discusso di molte cose. Abbiamo bisogno che tutti — staff tecnico, direttore sportivo, sviluppo giocatori, academy — lavorino come un unico ecosistema. L’obiettivo non è semplicemente vincere una volta. L’obiettivo è costruire le basi per vincere con continuità nel tempo».

Secondo Cardinale c’è troppo rumore: «Qui il calcio è profondamente emotivo e legato alla comunità in un modo che gli americani non possono comprendere. Ho sempre cercato di non essere lo stereotipo dell’americano che arriva pensando che tutto ciò che funziona negli Usa possa essere trasferito qui. Tutti hanno un ruolo: proprietà, management, giocatori, staff tecnico, media, tifosi. Tutti dovrebbero contribuire a migliorare il calcio italiano e aiutarlo a evolversi. Quando falliamo, la vivo personalmente. Ecco perché nessuno dovrebbe mai mettere in dubbio la mia voglia di vincere».