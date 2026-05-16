Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoGoverno MeloniJannik SinnerMaldive
ESTERIComplottiDonald TrumpHantavirusSanitàUSA

Hantavirus, Donald Trump si affida a un urologo complottista specializzato in protesi del pene: chi è Brian Christine

16 Maggio 2026 - 16:48 Anna Clarissa Mendi
trump iran
trump iran
Sebbene sia privo di esperienza, oggi è sottosegretario al Dipartimento della Salute degli Stati Uniti con delega alle malattie infettive. Durante la pandemia di Covid-19 aveva avallato la teoria secondo cui il virus facesse parte di un presunto «complotto globale»
Google Preferred Site

Negli Stati Uniti cresce la polemica sulla gestione dell’hantavirus da parte dell’amministrazione di Donald Trump. Al centro delle critiche c’è l’ammiraglio Brian Christine, nominato sottosegretario alla Salute con delega alle malattie infettive, nonostante sia un urologo specializzato in protesi del pene e privo di esperienza in virologia. Il medico è, inoltre, noto per alcune dichiarazioni favorevoli a tesi cospirazioniste durante la pandemia di Covid-19. A rilanciare il caso è stata la Cnn, che ha ricostruito il profilo del professionista incaricato di seguire una delle emergenze sanitarie più delicate del momento.

Chi è Brian Christine?

Prima di approdare nell’amministrazione di Trump, Brian Christine era noto soprattutto nel campo dell’urologia. Negli Urology Centers of Alabama si è occupato principalmente di disfunzione erettile, diventando una figura di riferimento nella salute sessuale maschile. Ha anche condotto su YouTube un programma intitolato Erection Connection.

Il «complotto globale» del Covid

Durante la pandemia di Covid, inoltre, sostenne in un podcast che il virus potesse far parte di un «complotto globale» mirato a danneggiare le piccole imprese. Oggi, nonostante un curriculum privo di esperienza specifica in virologia o nella gestione delle epidemie, è lui a rappresentare pubblicamente la risposta americana all’hantavirus, promettendo un approccio «basato sulla scienza» e sulla «trasparenza».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Perché sono morti i 5 sub italiani alle Maldive

2.

Cosa ha ottenuto Trump dal viaggio in Cina?

3.

Sub italiani morti alle Maldive, recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Giallo sulle cause: «La verità nelle GroPro» – La diretta

4.

I 5 italiani morti alle Maldive, l’immersione a 60 metri. L’allarme meteo sull’atollo e il timore di altre vittime: l’ipotesi del guasto alle bombole

5.

Chi era Muriel Oddenino, la biologa e sub esperta morta alle Maldive: la vita dedicata al mare e le ricerche scientifiche. Le reazioni sui social – Il video

leggi anche
gdf palermo reperti
ATTUALITÀ

I 17 reperti fossili recuperati dalla Guardia di Finanza di Palermo

Di Alba Romano
D'Artagnan
CULTURA & SPETTACOLO

«Quello è lo scheletro di D’Artagnan», la scoperta in Olanda sul quarto moschettiere: come lo hanno riconosciuto

Di Giovanni Ruggiero
orme-dinosauri-parco-stelvio1
SCIENZE E INNOVAZIONE

Il Parco dello Stelvio nasconde una «valle dei dinosauri»: scoperte migliaia di orme lasciate 210 milioni di anni fa – Le foto

Di Bruno Gaetani
Chimera etrusca
CULTURA & SPETTACOLO

La Chimera rinasce a Firenze: un nuovo allestimento per il simbolo dell’arte etrusca

Di Ugo Milano
reperti rubati bruxelles
ATTUALITÀ

Trafugati dai tombaroli e ritrovati a Bruxelles: torneranno in Italia 300 reperti etruschi e romani dal valore inestimabile

Di Ugo Milano