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Lampedusa, neonata morta di ipotermia dopo lo sbarco

16 Maggio 2026 - 10:25 Stefania Carboni
lampedusa neonata morta
lampedusa neonata morta
La piccola era arrivata in condizioni critiche. Era con 55 persone soccorse da una motovedetta della Finanza
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Una neonata ha perso la vita subito dopo lo sbarco a Lampedusa e durante il trasferimento verso il Poliambulatorio. Alle 4,30, dopo essere stati soccorsi dalla motovedetta V1307 della guardia di finanza, su molo Favarolo sono arrivate 55 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche sette donne e sei minori. La neonata, in condizioni critiche e assieme alla mamma, è stata trasferita al Poliambulatorio dove i medici hanno dovuto tristemente dichiarare il decesso per ipotermia.

Aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia sulla piccola

Sul caso la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta, disponendo l’autopsia che dovrà confermare l’ipotermia come causa del decesso. La madre sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male. La salma sta per essere trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana.

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