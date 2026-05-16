Meloni: «Per il Consiglio d’Europa sono legittimi gli hub per migranti sul modello Albania»

La premier sui social rivendica l'iniziativa: «Oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati, è un risultato importante»

«La Dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania». Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni, spiegando che «è un risultato importante, frutto di un percorso che l’Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al Primo Ministro danese Frederiksen». «Quello che solo un anno fa faceva discutere – aggiunge Meloni -, oggi è diventato un principio condiviso tra i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa e dimostra, ancora una volta, che l’approccio italiano ad una gestione ordinata dei flussi migratori, portato avanti con serietà e coerenza dal nostro Governo, è ormai diventato anche l’approccio dell’Europa».

La Dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, riconosce la legittimità per le Nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, sul modello avviato dall’Italia in Albania.



È un… pic.twitter.com/wCPb8WBMR3 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 16, 2026

Gli appuntamenti della premier

Doppio appuntamento in Grecia, a Navarino, per la presidente del Consiglio. Oggi alle 15 Meloni tiene infatti l’intervento di apertura dell’Europe Gulf Forum. Alle 17 partecipa invece all’incontro con i leader del Sud Europa sui temi migratori.