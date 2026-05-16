Trasforma la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, nell’auto 14 minorenni: multata 40enne a Palermo

I ragazzini avevano età comprese tra i sette e i 10 anni, il più grande aveva 14 anni. La guidatrice ha spiegato di essere stata autorizzata dai genitori ad accompagnarli a casa

Aveva trasformato la sua Fiat 500L in uno scuolabus abusivo, accompagnando minorenni a casa su richiesta dei genitori. Un servizio completamente in nero, svolto senza alcuna licenza o autorizzazione. La quarantenne proprietaria dell’auto è stata scoperta e multata dagli agenti del commissariato San Lorenzo di Palermo. Durante un controllo nel quartiere Zen, i poliziotti hanno fermato la vettura insospettiti dall’eccessivo numero di persone a bordo. All’interno della macchina, oltre alla conducente, c’erano ben 14 minorenni, stipati insieme agli zaini che occupavano anche il cofano. Una scena che sembrava quasi una sfida da Guinness dei primati, ma che in realtà nascondeva un trasporto scolastico illegale e soprattutto pericoloso.

La difesa della guidatrice

I ragazzini avevano età comprese tra i sette e i 10 anni, il più grande aveva 14 anni. La guidatrice ha spiegato di «essere stata autorizzata dai genitori ad accompagnarli a casa». Una ricostruzione confermata dai familiari degli alunni, genitori o nonni, in loro sostituzione, che sono stati convocati e identificati nella sede del commissariato di polizia.

La sanzione degli agenti

Gli agenti hanno contestato alla guidatrice le violazioni previste dal codice della strada in materia di trasporto di persone che sanziona il superamento del numero massimo consentito da quello indicato dalla carta di circolazione e il mancato rispetto delle condizioni di sicurezza. Gli studenti sono stati affidati ai familiari che si sono presentati in Commissariato. L’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni di Palermo.

Foto copertina: ODECAM650 / DREAMSTIME | Immagine d’archivio Fiat 500L