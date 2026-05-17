Usa, scontro in volo tra due aerei: lo schianto, l’esplosione e lo spettacolare salvataggio dei piloti – Il video

L'impatto in aria tra due EA-18G Growlers durante un air show in Idaho: aperta un'indagine sulle cause

Due aerei si sono scontrati in volo durante uno show presso la Mountain Home Air Force Base in Idaho, negli Usa. Diversi video mostrano l’impatto tra i due aerei, che nell’esibizione si muovevano a distanza ravvicinata. I due velivoli, due EA-18G Growlers, sono precipitati nei terreni della base aerea e hanno preso fuoco: si è sollevata una spessa coltre di fumo. Sarebbero in salvo i piloti. Dalle immagini si vedono distintamente quattro paracaduti librarsi nell’aria e portare a terra al sicuro altrettanti persone. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 12.30 ora locale, le 20.30 in Italia. La base aerea ha confermato l’incidente, informando che sulla scena sono arrivate le squadre di emergenza e che un’indagine è già stata avviata per capire cosa sia potuto succedere. Secondo la testata locale Idaho Statesman era la prima volta che si teneva l’air show, chiamato Gunfighter Skies, da otto anni presso la base aerea di Mountain Home.