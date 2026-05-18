Giorgia Meloni e Fabrizio Corona, il processo giovedì a Palazzo Chigi

L'accusa è diffamazione per l'attribuzione di una presunta relazione sentimentale con il parlamentare Messina

La data sul calendario è quella di giovedì 21 maggio. Quel giorno il processo per diffamazione nei confronti di Fabrizio Corona con vittima Giorgia Meloni arriverà a Palazzo Chigi. A denunciare Corona anche l’allora parlamentare di Fratelli d’Italia Manlio Messina. Entrambi accusano Corona per un articolo che parlava di una loro presunta relazione. Corona sarà a Palazzo Chigi per essere interrogato dal pm Giovanni Tarzia e interrogare la premier, tramite il proprio difensore Ivano Chiesa.

Con loro la giudice Nicoletta Marcheggiani, il cancelliere, il pm, il procuratore di Milano Marcello Viola che ha scelto di affiancarlo, i legali di Meloni (Luca Libra), di Messina (Matteo Serpotta) e di Arnau (Alessio Pomponi). La videoconferenza della teste non è stata accettata (come sua facoltà) dall’imputato, e la premier ha allora esercitato l’altrettanto propria facoltà di chiedere l’audizione non in Tribunale a Milano, ma nella sede di governo.