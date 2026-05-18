Spari in un centro islamico a San Diego: almeno due morti, diversi feriti – Il video

Sul posto le forze di sicurezza, interdetta l'area

Sono stati segnalati degli spari al centro islamico di San Diego, in California, e potrebbero esserci diverse vittime. Secondo quanto riportato dalla Cnn e rilanciato dai media locali, la polizia ha confermato che è in corso un’operazione nell’edificio, nel quartiere di Clairemont. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area. Alcuni video in rete mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti alla struttura. Altri la lunga fila d’auto formatasi nelle arterie stradali intorno al centro. La minaccia al centro islamico di San Diego, spiega la polizia locale, è stata neutralizzata. L’Fbi sta seguendo le indagini.

Islamophobe just shot up a Islamic Center of San Diego. pic.twitter.com/D3nRtqRiPi — Jesus (@PNN_JESUS) May 18, 2026

Il sindaco di San Diego Todd Gloria ha invitato i cittadini ad evitare di avvicinarsi alla zona. Il Centro Islamico di San Diego, in California, luogo della sparatoria, conta circa 5mila membri ed è la moschea più grande della contea, secondo il suo sito web. Funge da luogo di preghiera, spazio di ritrovo e scuola islamica a tempo pieno.

BREAKING: Aerial footage shows person lying in pool of blood after shooting at Islamic Center of San Diego pic.twitter.com/xgAZ2VMdHO — Sakib Ali (@iamsakibali1) May 18, 2026

Scuola adiacente posta in lockdown: gli studenti sono al sicuro

La Bright Horizons Academy, la scuola islamica di San Diego che accoglie studenti dalla scuola materna fino al dodicesimo anno, è stata messa in stato di isolamento, ha dichiarato un portavoce alla CNN. La scuola risulta legata al Centro islamico dove sta intervenendo la polizia, ha dichiarato il portavoce. Secondo il portavoce, il personale e gli studenti della scuola sono al sicuro.