Giorgia Meloni, l’agricoltura e l’attacco agli ambientalisti: «Spiegate ai Timmermans che non è devastazione ma custodia della terra»

All'evento Coldiretti la premier punzecchia l'Ue: «Si riveda l'organizzazione doganale del settore. Dobbiamo creare un equilibrio tra la difesa e la capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini»

«I principi di reciprocità sono condizioni minime negli accordi di libero scambio. Chiediamo che l’Europa riveda la normativa doganale e il codice di riferimento, perché questo fa la differenza». Queste le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’evento “Coldiretti forza amica del Paese – Salute, sicurezza, prossimità: l’Italia del cibo”, in corso a Brescia. La sovranità alimentare, per la premier, «è un pilastro del nostro lavoro». «Viviamo una stagione storica dove i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del nostro dibattito il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare», ha osservato Meloni. Una nuova fase per l’Europa, secondo la premier, che non ha mancato nel suo discorso applaudito più volte a criticare anche la retorica ambientalista.

Meloni è l’attacco «agli ambientalisti da salotto»

La sicurezza alimentare «è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi», ha precisato la premier. «Noi siamo stati pionieri in questo», ha ricordato Meloni. Gli agricoltori «sono i primi custodi dell’ambiente». «L’agricoltore non consuma la terra – ha sostenuto -, custodisce la terra, la conosce, vive del suo equilibrio, e per questo ha interesse a proteggerla. E vaglielo a spiegare ai Timmermans di ogni latitudine. Vallo a spiegare agli ambientalisti di salotto, che se ne facciano una ragione. Un bravo agricoltore considera ciò che ha ricevuto in eredita’ qualcosa di sacro».

«Ci vuole equilibrio tra necessità, difesa e tutela dei cittadini»

«Dobbiamo capire purtroppo che le nazioni che non sono in grado di difendersi non sono nazioni libere. Non ho cambiato idea sulle spese per la difesa, ma se noi oggi non siamo in grado di difendere i cittadini e le imprese rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere. Dobbiamo creare un equilibrio tra la difesa e la capacità di rispondere ai bisogni delle imprese e dei cittadini», ha dichiarato la premier.