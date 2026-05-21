Artem Tkachuk arrestato a Milano, l’attore di «Mare Fuori» accusato di aver danneggiato auto in sosta e minacciato gli agenti

L’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino “o’ pazzo” nella serie tv è stata fermato con l'accusa di «danneggiamento aggravato» e «minacce a pubblico ufficiale»

Nuovi guai per Artem Tkachuk. L’attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino “o’ pazzo” nella serie tv Mare Fuori è stato arrestato la notte scorsa a Milano per aver danneggiato quattro auto in sosta a Rho. Il giovane intorno alle 3 si trovava in via Molino Prepositurale in compagnia di altri amici di 18, 22 e 26 anni e, all’arrivo delle volanti, ha insultato e minacciato gli agenti tanto che, oltre a essere stato arrestato per «danneggiamento aggravato» come gli altri, è stato anche denunciato per «minacce a pubblico ufficiale». Le automobili presentavano ammaccature e specchietti retrovisori esterni divelti.

Il caos all’ospedale di Napoli e il Tso

Nel settembre dello scorso anno, Tkachuk avrebbe dato in escandescenze al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli. Secondo quanto riportato, avrebbe spintonato medici e personale di vigilanza, danneggiando anche un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del reparto. Anche in quell’occasione era stato denunciato per «resistenza a pubblico ufficiale», «danneggiamento aggravato» e «interruzione di pubblico servizio». Pochi mesi dopo, sui social, aveva raccontato di essere stato sottoposto a un Tso: «Nell’ambulatorio avevo soltanto strappato le flebo dalle vene. Ero uscito a fumare una sigaretta per calmarmi e, quando sono rientrato tranquillamente, mi hanno immobilizzato come un elefante. Mi sono poi risvegliato dopo 13 giorni di Tso, in mezzo ai veri pazzi».

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | L’attore Artem Tkachuk, durante il programma televisivo della Rai ‘Ciao Maschio’ condotto da Nunzia De Girolamo, Roma, 06 maggio 2025