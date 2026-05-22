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Record di partecipanti al Festival dei consulenti del lavoro – Il video

22 Maggio 2026 - 22:48 Franco Bechis
Ottomila persone - tra cui molti giovani - hanno partecipato alla tregiorni dell'evento annuale dei consulenti del lavoro
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Al centro congressi della Nuvola all’Eur di Roma per tre giorni è andato in scena il Festival del Lavoro 2026 organizzato come ogni anno dai consulenti del Lavoro guidati da Rosario De Luca. Venerdì 22 maggio all’ingresso della Nuvola con il loro qr code sono entrate 8mila persone, una quantità record anche rispetto a tutte le altre edizioni. Moltissimi però erano giovani e anche giovanissimi. Neolaureati che stanno facendo il praticantato dai consulenti del lavoro e anche studenti universitari curiosi dei percorsi di formazione e interessati anche alle tecniche di ingresso nel mondo del lavoro, ai temi fiscali e giuridici.

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