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Bergamo, qualcuno scaglia una freccia da un’auto in corsa: passante ferito al petto

25 Maggio 2026 - 17:19 Stefania Carboni
bergamo freccia
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L'uomo si trovava nel parcheggio di un supermercato con la sua compagna. Sul caso indagano i carabinieri
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Un uomo di 59 anni è rimasto ferito oggi a Carvico, in provincia di Bergamo, da una sorta di freccia scagliata presubilmente da una fiocina da pesca, mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato Iperal. A lanciarla sarebbe stata una persona a bordo di un’auto in corsa, che si è poi allontanata.
L’uomo si trovava con la sua compagna. Le sue condizioni non sono gravi. Soccorso in codice giallo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in ambulanza.

Agguato o aggressione casuale?

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Zogno che cercano ancora di capire se si tratti di un agguato mirato o casuale. Si stanno controllando le telecamere della zona. Secondo Bergamonews un testimone oculare ha notato l’auto dall’imbocco della rotonda fino al parcheggio. Poi la fuoriuscita della freccia. «Stavo uscendo dal supermercato e ho visto l’uomo a terra – racconta una persona alla testata – Immediatamente chi era nel parcheggio si è apprestato a soccorrerlo. Tra di noi c’era una dottoressa. L’uomo ferito era vigile e cosciente».

(foto di Koray Guler su Unsplash)

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