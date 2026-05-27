Nave in fiamme al porto di Napoli, il Comune: «Tenete chiuse porte, finestre e condizionatori» – Il video

L'incendio divampato all'interno della GNV Phoenix, ormeggiata per lavori. La coltre di fumo e le misure precauzionali per gli abitanti della zona

Un incendio è divampato in serata a bordo della nave GNV Phoenix, attualmente in cantiere nel porto di Napoli per lavori di manutenzione. Poco prima delle 19 l’unità ha lanciato via radio il “mayday” per incendio a bordo, chiedendo assistenza alla Capitaneria di porto e l’intervento dei soccorsi. Dal traghetto non sarebbe stata indicata con precisione l’area interessata dalle fiamme ma, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, il rogo si sarebbe sviluppato nei ponti bassi della nave o direttamente nella sala macchine. Poco dopo sono intervenuti alcuni rimorchiatori che hanno iniziato le operazioni di spegnimento utilizzando le pompe antincendio di bordo; successivamente sono giunti una motovedetta della Guardia Costiera e i Vigili del fuoco da terra. Al momento non risultano conseguenze per i membri dell’equipaggio e per gli operai di ditte esterne presenti a bordo. Questi ultimi, secondo quanto riferito dal comando della nave, sarebbero stati evacuati in tempo. La GNV Phoenix è un traghetto ro/ro costruito nel 2002 per la flotta Tirrenia; è lunga 214 metri, larga 26 e ha una stazza lorda di 35.736 tonnellate.

Il Comune agli abitanti della zona: «Chiudete porte e finestre»

L’incendio a bordo della nave ferma in porto ha creato una consistente colonna di fumo, con un forte odore acre percepito in una vasta zona. In attesa delle misurazioni della qualità dell’aria, attraverso il posizionamento di un campionatore per la rilevazione di diossine e furani, il Comune ha invitato a scopo precauzionale, gli abitanti delle zone limitrofe al Molo del Carmine e delle aree potenzialmente esposte alla direzione dei venti a mantenere chiuse porte, finestre e condizionatori, evitando di sostare all’aperto «poiché i venti potrebbero trasportare particelle irritanti per l’apparato respiratorio». Al fine di garantire la massima sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso, la Capitaneria di Porto ha poi disposto la chiusura temporanea del traffico marittimo nel tratto compreso tra il Molo Beverello e Calata Porta di Massa. Le navi in arrivo sono state momentaneamente deviate o poste in stand-by in rada.