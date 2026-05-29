Kenneth Law, l’uomo che vendeva kit per il suicidio online: è accusato di 147 morti (anche in Italia)

L'ingegnere 60enne adescava online le vittime. Avrebbe venduto otre 1.200 pacchetti di sostanze letali in 41 Paesi. Il processo in Canada

Si è aperto in Canada il processo a Kenneth Law, un uomo di 60 anni accusato di aver aiutato quasi 150 persone nel mondo a suicidarsi vendendo loro sostanze tossiche. Law ha ammesso la sua colpevolezza per la morte di 14 persone nello Stato dell’Ontario dove è comparso in tribunale. La sua macabra rete commerciale sarebbe stata però estesa a una quarantina di Paesi nel mondo, e secondo il Guardian tra quelli in cui Law ha adescato vittime ci sarebbe anche l’Italia, oltre a Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. La maggior parte delle vittime sarebbe comunque localizzata in Usa e Uk. Law avrebbe venduto oltre 1.200 pacchetti di sostanze tossiche a persone incontrate in forum online sul suicidio. Secondo i media canadesi è sospettato di aver avuto a che fare con la morte di 147 persone in tutto il mondo.

Il business criminale e la rabbia delle famiglie

Law, ingegnere di formazione, dopo aver lavorato anche come cuoco in un hotel di Toronto, aveva messo in piedi a un certo punto una serie di siti su cui vendeva sostanze chimiche letali a persone a rischio in tutto il mondo. Per sviare i sospetti, sulle piattaforme digitali Law commercializzava pure altri prodotti – ad esempio delle salse. In realtà il suo “core business” erano dei famigerati pacchetti d’argento contenenti la misteriosa sostanza letale. Forniva anche istruzioni dettagliate su come utilizzarla. Solo dopo esser riuscito a vendere 1.209 pacchetti le autorità sono riuscite a chiudere quei siti. Dai verbali delle indagini delle autorità canadesi emergono numerosi casi di persone che dopo aver assunto la sostanza avevano chiesto disperatamente aiuto ai parenti o ai servizi d’emergenza sanitaria, quando era ormai troppo tardi. Nel Regno Unito, dove si contano ben 79 morti per la rete criminale, le famiglie delle vittime sono furibonde con gli investigatori che hanno annunciato di non procedere contro Law, sostenendo che se ne occuperà il processo in Canada.