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Cagliari, sospetto caso di Ebola: portato in ospedale un uomo rientrato dall’estero. Cosa sappiamo

31 Maggio 2026 - 18:16 Ygnazia Cigna
ebola cagliari caso sospetto
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Il paziente è stato prelevato da casa e portato al Santissima Trinità della città, dove è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive per gli accertamenti
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Scatta l’allerta sanitaria a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. I protocolli di sicurezza sono stati attivati nella serata di ieri dopo la segnalazione di una persona rientrata dall’estero e che presentava sintomi compatibili con un’infezione virale riconducibile alla malattia. Il paziente sarà sottoposto ai test per il virus e saranno svolti dallo Spallanzani di Roma in serata. Attualmente, l’uomo si trova in isolamento in una struttura ospedaliera. Il ministero della Salute riferisce che il rischio di Ebola in Italia «resta molto basso».

Il paziente prelevato da casa

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con il supporto di polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il personale medico, dotato di tute protettive e dispositivi di massima sicurezza, è entrato nell’abitazione del paziente per procedere al trasferimento in condizioni di isolamento. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive per l’esecuzione degli accertamenti diagnostici.

La situazione dei casi di Ebola

Al momento il paziente si trova in isolamento stretto, in attesa dei risultati di laboratorio che dovranno confermare o escludere la presenza del virus. L’attivazione delle procedure di emergenza è scattata dato il contesto internazionale di attenzione crescente. Nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, infatti, al 30 maggio risultano confermati 263 casi di Ebola, secondo quanto riferito dal direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie.

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Il sospetto in Brasile

Preoccupazione anche in Brasile, dove le autorità sanitarie dello Stato di San Paolo stanno verificando un altro sospetto caso. Un uomo, rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo, è stato ricoverato all’Istituto di infettivologia Emilio Ribas con sintomi febbrili e sottoposto a isolamento precauzionale in attesa degli esami. Le verifiche cliniche in corso a Cagliari serviranno ora a chiarire la natura del caso sospetto e a escludere eventuali rischi per la popolazione.

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