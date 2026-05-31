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Fuggono dalla polizia e investono due ragazzine: l’inseguimento folle per le strade di Ostia

31 Maggio 2026 - 13:42 Alba Romano
inseguimento ostia investite due ragazze
inseguimento ostia investite due ragazze
I due uomini hanno continuato a scappare anche dopo aver centrato le due giovani. Ma alla fine la polizia è riuscita a fermarli
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Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia, a sud di Roma. Le due giovani sono state soccorse e trasportate in ospedale. I due uomini a bordo della vettura che le ha investite sono stati invece arrestati.

L’altolà della polizia e l’inseguimento

Dalle prime informazioni, l’episodio si è verificato nella mattinata di domenica 31 maggio, proprio mentre una volante del commissariato – impegnata nei servizi di controllo per il Giro d’Italia – ha notato una macchina sospetta e le ha intimato l’alt. La vettura, però, è scappata, facendo scattare l’inseguimento.

Le due ragazze investite, poi l’incidente con la polizia

Inseguiti dagli agenti, i due fuggitivi sono arrivati fino a via della Tolda, dove hanno investito due ragazze, rimaste ferite e trasportate in ospedale. Ma neanche quell’episodio li ha convinti a fermarsi. La fuga fra le strade di Olbia è proseguita complessivamente per 4 chilometri e si è conclusa solo dopo un incidente in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della polizia. Nell’abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso.

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