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Scontri a Parigi per la festa del Psg: c’è anche un morto. Oggi la parata e il ricevimento da Macron: «Tolleranza zero contro i disordini» – Il video

31 Maggio 2026 - 14:28 Bruno Gaetani
Il bilancio di ieri è di 780 persone fermate e 219 feriti. Oggi la sfilata dei campioni d'Europa per le strade della Capitale e il ricevimento all'Eliseo
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È di 780 persone fermate e 457 trattenute in stato di detenzione il bilancio della notte di festeggiamenti a Parigi per la vittoria del Psg nella finale di Champions League. A snocciolare i numeri è Laurent Nunez, ministro dell’Interno francese, che ha denunciato anche l’uso di lanciarazzi da parte di alcuni tifosi contro la polizia. «Abbiamo avuto alcuni raduni in un clima di festa ovunque sul territorio nazionale – ha detto il ministro – la situazione è rimasta globalmente sotto controllo nonostante qualche eccesso, regolarmente sedato dalle forze dell’ordine».

Un morto e un ferito grave a Parigi

Gli scontri più violenti si sono registrati a Parigi, in particolare sugli Champs-Elysées e nei pressi dello stadio del club, il Parco dei Principi. Il bilancio è di un morto e un ferito grave, secondo la procura della capitale. La persona deceduta, un uomo, era in moto e si sarebbe schiantato contro dei blocchi di cemento su una bretella di uscita dal Périphérique, la tangenziale di Parigi, all’altezza della Porte Maillot, non lontano dal Parco dei Principi. Un’altra persona, gravemente ferita, è ricoverata in prognosi riservata. 

Più di 200 feriti in tutta la Francia

Allargando lo sguardo a tutta la Francia, i festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions League ha portato a219 feriti, di cui 8 in modo grave. «La stragrande maggioranza – precisa il ministro Nunez – è uscita di casa per festeggiare e tutto è andato benissimo. Ma qualche individuo, e non si tratta di tifosi del Psg, ma gente che neppure guarda le partite, è uscita per creare incidenti e disordini».

La parata di oggi e il ricevimento all’Eliseo

Oggi, domenica 31 maggio, più di 22mila tra poliziotti e gendarmi saranno nuovamente impegnati nella capitale per la sfilata dei giocatori campioni d’Europa a Champs-de-Mars, dove sono attese 100mila persone. Il pullman con i vincitori della Champions League raggiungerà poi l’Eliseo, dove alle 18 la squadra sarà ricevuta dal presidente Emmanuel Macron. Quindi, dalle 19:30, una nuova festa, stavolta nello stadio di casa, con i tifosi sugli spalti, al Parco dei Principi. «Non tollereremo alcun eccesso, niente disordini. Continueremo ad esercitare la massima fermezza», ha detto ancora il ministro dell’Interno francese.

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