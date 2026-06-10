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Cip & Ciop, chiusa la cornetteria da 1,5 milioni di follower: «Lavoratori in nero e violazioni igieniche»

10 Giugno 2026 - 23:46 Alba Romano
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Migliaia di euro di sanzioni al locale di Napoli, nel quartiere Marianella. I gestori sui social: «Ci è stato richiesto di adeguare la separazione tra l'area di lavorazione e l'area aperta al pubblico»
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La cornetteria Cip&Ciop di Napoli, nel quartiere Marianella, diventata celebre sui social grazie a oltre 1,5 milioni di follower e a un grande afflusso di clienti, è stata chiusa a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri insieme al personale dell’Asl di Napoli. Durante l’ispezione – scrive l’AdnKronos – sarebbero stati individuati due lavoratori non regolarmente assunti, circostanza che ha comportato una sanzione di circa 36mila euro, a cui si sono aggiunti ulteriori 24mila euro di multe amministrative. Sul piano igienico-sanitario, gli ispettori hanno rilevato tre gravi irregolarità e disposto il sequestro di circa 450 chilogrammi di alimenti. È stata inoltre comminata una sanzione amministrativa di 5mila euro. Il titolare è stato denunciato e l’attività è stata sospesa con effetto immediato.

La replica del locale

Sulla pagina Instagram del locale è stato condiviso un messaggio in cui si precisa che la cornetteria è stata sospesa «temporaneamente». In particolare, si legge, «ci è stato richiesto di adeguare la separazione tra l’area di lavorazione e l’area aperta al pubblico mediante l’installazione di una vetrata a tutta altezza, al fine di garantire una maggiore tutela dei prodotti alimentari». E sui lavoratori in nero, il locale precisa che su 12 collaboratori è stata riscontrata la posizione di una persona «in fase di prova», gli altri risultano «regolarmente inquadrati e in possesso della documentazione richiesta per operare nel settore alimentare». L’obiettivo è quello di «collaborare con le autorità per riprendere l’attività nel pieno rispetto delle normative vigenti».

Foto copertina: INSTAGRAM/CIP E CIOP

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