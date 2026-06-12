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Medvedev fa gli auguri alla Russia distruggendo le foto dei leader Ue – Il video

12 Giugno 2026 - 09:36 Alba Romano
dmitri medvedev
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Oggi si celebra la Giornata della Russia (Den' Rossii), la principale festa nazionale della Federazione Russa
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Dmitry Medvedev, presidente di Russia Unita e vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, augura “buon compleanno” alla Russia distruggendo le foto dei leader dell’Unione Europea, tra cui Ursula von der Leyen e Friedrich Merz. Oggi, 12 giugno, si celebra la Giornata della Russia (Den’ Rossii), la principale festa nazionale della Federazione Russa che commemora l’adozione della Dichiarazione di sovranità statale avvenuta nel 1990.

Ieri Medvedev ha detto che l’Occidente sta conducendo «una guerra ibrida contro la Russia», tentando non solo di «cancellare» la sua cultura, ma di «distruggere letteralmente tutto ciò che è russo». Lo ha annunciato durante una riunione del consiglio di esperti incaricato di elaborare il nuovo programma nazionale del partito. Lo riferisce la Tass. «Viviamo sotto una pressione senza precedenti. Ma non si tratta solo di pressione economica; è anche pressione informativa, ed è coordinata e molto, molto attiva. Se vogliamo, sfruttando il loro slancio, è un elemento di guerra ibrida contro il nostro Paese», ha sottolineato.

«Forse i nostri avversari prima non attribuivano tanta importanza a questo, ma ora lo stanno sfruttando attivamente. Si tratta di cose assolutamente ovvie e, al tempo stesso, sconcertanti: tentativi di ‘cancellare’ la nostra cultura, non nemmeno di comunicare con il nostro Paese, ma semplicemente di ‘cancellare’ la nostra cultura. Distruggere tutto ciò che è russo nel senso più ampio del termine, sia russo che multinazionale-russo», ha osservato Medvedev.

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