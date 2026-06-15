Da Cottarelli a Fornero: allo SFIM di Napoli oltre 2mila giovani per confrontarsi su economia e futuro

Oltre 2.000 giovani, più di 30 speaker e un'intera giornata dedicata a economia, lavoro, innovazione e futuro: venerdì 12 giugno 2026 si è svolta la settima edizione dello Starting Finance Investment Meeting

Per un giorno Napoli si è trasformata nel centro dell’educazione finanziaria per le nuove generazioni. Venerdì 12 giugno, alla Mostra d’Oltremare, si è svolta la settima edizione dello Starting Finance Investment Meeting (SFIM), il principale evento italiano dedicato all’economia e agli investimenti per i giovani. Nel capoluogo campano sono intervenuti oltre 30 speaker, tra economisti, manager, imprenditori e professionisti, divisi in 20 panel e attirando oltre 2mila giovani. Marco Scioli, il Founder e CEO di Starting Finance, non nascone l’orgoglio per l’edizione dai numeri positivi: «A un certo punto ci siamo chiesti: ‘Perché non portare questo format anche a Napoli’. Vedere oggi questa partecipazione è probabilmente la soddisfazione più grande».

Da Carlo Cottarelli a Elsa Fornero: gli interventi

Sono stati molti gli interventi di rilievo nella giornata napoletana dedicata all’educazione finanziaria. Dopo l’apertura di Sioli, che ha sottolineato l’obiettivo di democratizzare l’accesso alla finanza e di renderla comprensibile, era atteso il contributo dell’economista Carlo Cottarelli. L’ex senatore ha parlato del contesto internazionale, segnalando una situazione economica migliore rispetto a quella di alcuni mesi fa. Cottarelli ha anche sottolineato la necessità di investire nell’istruzione, spesa in realtà contratta in termini reali dal 2007. Un tema caro alle nuove generazioni che guardano al futuro è quello della pensione. Così l’ex ministra del Lavoro, Elsa Fornero, ha risposto alla domanda «Avremo mai una pensione». La questione è il lavoro che la precede, ha sottolineato l’attuale Professoressa Onoraria di Economia nell’Università degli Studi di Torino. Tra i momenti più seguiti della giornata anche l’incontro con Davide Grasso, già di Cmo di Nike, poi di Ceo di Maserati e di Converse.

Necessità di un’educazione economico-finanziaria

Quello che emerge dagli organizzatori è l’esistenza di una forte domanda di formazione economica tra le nuove generazioni. «Lo SFIM di Napoli è stata un’importante occasione di confronto con i giovani e con una generazione che si avvicina al mondo della finanza con aspettative nuove, grande attenzione alla semplicità e un forte bisogno di consapevolezza», sottolinea Andrea Favero, Head of Fideuram Direct – Intesa San Paolo. Per questo motivo era nato Starting Finance nel 2023, in grado di coinvolgere nelle varie edizioni oltre 16mila persone e 250 speaker. «Il vero valore nasce quando questi ragazzi decidono di incontrarsi, confrontarsi e investire tempo nella propria formazione. È questo lo spirito con cui nasce e continua a crescere lo SFIM», conclude Fabio Tomassini, presidente di Starting Finance.