Alta tensione nella Manica: fregata russa spara a uno yacht britannico. Londra indaga sull’episodio

Il Cremlino dichiara che lo yacht viaggiava su una rotta di collisione pericolosa (fino a 150 metri dalla nave) e non rispondeva ai segnali radio e acustici

Nuovi momenti di forte tensione nel Canale della Manica. L’equipaggio della fregata russa “Ammiraglio Grigorovich” ha aperto il fuoco in via preventiva contro uno yacht civile battente bandiera del Regno Unito. A renderlo noto è il Ministero della Difesa di Mosca, spiegando che l’imbarcazione privata stava effettuando un «avvicinamento pericoloso» e non rispondeva ai segnali radio.

L’incidente ha subito attivato i canali diplomatici e militari di Londra: il Ministero della Difesa britannico ha infatti confermato l’avvio di un’indagine formale per fare luce sull’accaduto.

La ricostruzione del Ministero della Difesa russo

Secondo il comunicato ufficiale diffuso dal Cremlino, l’episodio è avvenuto oggi, 16 giugno, alle ore 12:45 (ora di Mosca). La fregata Ammiraglio Grigorovich avrebbe avvistato il Bright Future, uno yacht a vela civile britannico che in quel momento procedeva a motore. Mosca sostiene che la rotta dello yacht fosse altamente pericolosa e in rotta di collisione con la nave da guerra.

Mancata risposta radio e colpi di avvertimento

Le autorità russe hanno sottolineato come l’equipaggio della fregata abbia agito nel rispetto dei protocolli di sicurezza marittima. La fregata avrebbe cercato ripetutamente di contattare lo yacht sul canale radio internazionale, senza ricevere risposta. Sono stati lanciati razzi di segnalazione ed emessi allarmi sonori per attirare l’attenzione dell’imbarcazione civile, che ha tuttavia proseguito la sua corsa. Una volta ridotta la distanza a soli 150 metri, il comandante della fregata ha ordinato di sparare colpi di avvertimento con armi leggere in direzione della rotta dello yacht. «A seguito di ciò, lo yacht battente bandiera britannica ha immediatamente cambiato rotta e ha continuato ad allontanarsi dalla nave da guerra russa. L’equipaggio della fregata ha agito nel rigoroso rispetto delle norme internazionali di navigazione», ha dichiarato il ministero della Difesa russo

Londra indaga sull’incidente nella Manica

Se da un lato Mosca rivendica la piena legittimità della manovra difensiva per «prevenire l’incidente», dall’altro il Regno Unito vuole vederci chiaro. La presenza di navi da guerra russe in acque internazionali strategiche come quelle della Manica è da tempo sorvegliata speciale da parte della NATO. Il Ministero della Difesa britannico sta raccogliendo i tracciati radar e le testimonianze per verificare se l’uso delle armi da parte della fregata russa sia stato sproporzionato o abbia messo a rischio la sicurezza di cittadini civili.