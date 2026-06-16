Dopo l’Iran Trump ci riprova con l’Ucraina: «Ora basta, Putin faccia l’accordo». E il G7 ritrova l’unità su Kiev – La diretta
Da Evian – Dopo gli arrivi e l’accoglienza di ieri, entra nel vivo oggi il vertice dei leader del G7 a Evian. A dominare l’agenda le crisi geopolitiche: in mattinata la sessione sull’Ucraina, con ospite il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, per provare ad allineare le strategie degli europei con quella Usa sui futuribili negoziati con la Russia. Poi focus sul Medio Oriente, a partire dall’accordo di fine guerra con l’Iran. Anche in questo caso a unirsi alle discussioni dei leader G7, nel pranzo di lavoro dedicato e negli incontri a margine, saranno ospiti d’onore “esterni”: il presidente dell’Egitto Abdel Fattah al-Sissi, lo sceicco del Qatar Hamad Al Thani e quello degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed Al Nahyane. Nel pomeriggio, dopo la “foto di famiglia” di rito, i leader G7 e quello di altri Paesi partner – Brasile, India, Kenya, Corea del Sud – si risiederanno attorno al tavolo per discutere di economia globale e partnership globali per lo sviluppo. Stasera, dopo un “interludio musicale”, la cena di gala a palazzo offerta dalla Francia.
Foto di copertina: Ansa/Epa – Thibault Camus
G7 unito sull'Ucraina: «Pressioni su Putin perché negozi»
Nella sessione di questa mattina sull’Ucraina è stata riaffermata una linea di unità dell’Occidente. Lo fanno sapere fonti diplomatiche italiane, secondo cui tre sono i punti chiave emersi dalla discussione: 1) La compattezza e l’unità del G7 a sostegno di Zelensky; 2) Il rafforzamento del sostegno energetico e di difesa aerea a Kiev di fronte ai continui attacchi russi; 3) La necessità di «continuare e se possibile aumentare» la pressione su Mosca che continua a sembrare non disponibile a sedersi al tavolo del negoziato.
Trump: «Ora fase 2 con l'Iran»
«Ora sull’Iran si passa alla seconda fase»: lo ha detto Donald Trump parlando dal G7 di Evian e affermando di non credere «che ci sarà un cambiamento di regime in Iran».
Trump: «La Russia deve fare un accordo»
«La Russia deve fare un accordo». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump parlando a fianco dell’Emiro del Qatar al G7 di Evian. Trump ha confermato di aver incontrato a tu per tu il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (insieme al francese Emmanuel Macron) stamattina prima della sessione “ufficiale” del G7 sull’Ucraina. E ha ribadito che serve fermare una guerra che continua a mietere vittime ogni giorno. «La Russia ha perso un numero incredibile di persone, e idem l’Ucraina. L’ultimo mese hanno perso tra i due 35mila soldati, è una follia che succede laggiù». Quindi Trump ha detto che per un accordo di cessate il fuoco farà «tutto ciò che è in mio potere».
Bilaterale Meloni-Carney: «Presto accordo strategico Italia-Canada»
A margine dei lavori del G7 di Evian la premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con quello del Canada Mark Carney. Lo fa sapere Palazzo Chigi, secondo cui l’incontro «ha permesso di passare in rassegna lo stato di attuazione del piano d’azione per la cooperazione rafforzata Italia-Canada, concordando sull’opportunità di consolidarla ulteriormente». «In tale quadro – prosegue il resoconto ufficiale – i due Leader hanno convenuto di continuare a lavorare per l’adozione di un accordo quadro tra Roma e Ottawa su temi strategici quali la difesa, le infrastrutture, l’energia, i minerali critici, lo spazio. Sul tema dei minerali critici, il Presidente Meloni ha in particolare ringraziato il Primo Ministro Carney per la decisione del Canada di riservare all’Italia un accesso prioritario alle sue scorte, garantendo la sicurezza delle catene di approvvigionamento». Il colloquio, fa sapere Palazzo Chigi, ha anche «approfondito i principali dossier dell’agenda internazionale, riaffermando il comune impegno per una pace giusta e duratura in Ucraina e il comune sostegno per la stabilità in Medio Oriente e la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, in linea con il diritto internazionale».
Takaichi: «Serve coordinamento G7 sui minerali critici»
Una «discussione franca» sulle questioni urgenti come la situazione in Medio Oriente, in Ucraina, nell’Indo-Pacifico, e il rafforzamento della resilienza delle catene di approvvigionamento, inclusi i minerali critici. Con la proposta, da parte giapponese, di una iniziativa congiunta dei Paesi del G7 per la gestione e lo stoccaggio delle materie prime critiche. A riportarlo è la prima ministra Sanae Takaichi con un lungo post sui social in cui riassume i temi affrontati durante la cena di lavoro che ha aperto il summit di Evian-les-Bains.
«Poiché l’accordo tra Stati Uniti e Iran era stato appena concluso, abbiamo potuto discutere in modo molto approfondito della situazione in Medio Oriente. Da parte mia – spiega Takaichi – ho sottolineato l’importanza del passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz per tutte le navi rimaste bloccate nel Golfo Persico e, in qualità di unico Paese ad aver subito un attacco atomico, ho sollecitato la collaborazione con l’Aiea per impedire lo sviluppo di armi nucleari da parte dell’Iran». Inoltre, aggiunge, «facendo riferimento all’attuale crisi di Hormuz ho proposto un progetto di collaborazione per scorte comuni da parte del G7 riguardo ai minerali critici». «Ho inoltre sottolineato – ha aggiunto la prima ministra giapponese – l’importanza del principio della completa denuclearizzazione della Corea del Nord, la necessità di affrontare lo sviluppo nucleare e missilistico da parte della Corea del Nord e il furto di criptovalute che ne costituisce la fonte di finanziamento».
Trump-Zelensky-Macron, dialogo a tre sull'Ucraina
È finita poco dopo le 11 la sessione di lavoro sull’Ucraina dei leader del G7 insieme a Volodymyr Zelensky. Prima della riunione, Zelensky si è intrattenuto in un incontro col padrone di casa Emmanuel Macron. I due sono poi stati raggiunti dal presidente Usa Donald Trump. I tre infatti sono arrivati nella sala della sessione di lavoro insieme, con quasi un’ora di ritardo sul programma. A confermare il trilaterale è il Kyiv Independent, che sottolinea come si sia trattato del primo faccia a faccia Trump-Zelensky da quasi quattro mesi.
Meloni: «Con Trump rido e scherzo»
«Con Trump è andata benissimo, abbiamo parlato come se nulla fosse, abbiamo riso e scherzato, ma non avevo dubbi, tutto bene». Sono le poche parole con cui Giorgia Meloni avrebbe commentato coi suoi l’incontro col leader Usa ieri sera all’apertura del vertice G7, secondo quanto riporta il Corriere. Per Meloni si tratta del primo incontro con Trump dopo le frizioni e gli attacchi espliciti arrivati negli ultimi mesi dal leader Usa.