Dopo 30 anni ritrova la sua famiglia italiana grazie a un post su Facebook: la storia di Elena, bambina bielorussa accolta in Italia dopo il disastro di Chernobyl

Una donna bielorussa ritrova la famiglia che l'ha ospitata per due stagioni a Pesaro durante il programma di accoglienza legato al disastro di Chernobyl: «Zia Viviana non è cambiata per niente, è bellissima»

Le storie a lieto fine esistono davvero. A dimostrarlo è Elena, donna bielorussa oggi 38enne che ha soggiornato in Italia a Pesaro tra il 1993 e 1994 durante il programma di accoglienza per i bambini bielorussi dopo il disastro di Chernobyl. Tramite il gruppo Facebook Pesaro è la mia città Elena si è messa alla ricerca della famiglia Bucchi, che l’aveva ospitata in Italia. E grazie a uno dei messaggi ricevuti è riuscita a trovarla.

«Mi sembrava che tutta l’Italia mi stesse aiutando» a ritrovare zia Viviana

Quando Open l’ha contattata, Elena, che di cognome fa Zakharenkova e che ora vive in Bielorussia, a Zhodino, ci ha subito dichiarato il suo stupore: «Mi commuovo; non mi aspettavo che l’Italia mi aiutasse». Studia italiano da due anni e si è fatta aiutare dal traduttore per comprendere cosa le stessero scrivendo tutte quelle persone che la volevano aiutare: «Il 15 giugno 2026 ho pubblicato il mio primo post in cui cercavo persone a me care. Mi sembrava che tutta l’Italia mi stesse aiutando. Ho ricevuto tantissimi messaggi e ho cercato di leggerli tutti». Il tam-tam social è nato da un suo messaggio su Facebook in un gruppo al quale partecipano abitanti del capoluogo marchigiano, dal nome Pesaro è la mia città. La ricerca dei due coniugi – Alfio e Viviana – ha dato esito in tempo record: «Mi hanno aiutato a contattare e ritrovare una persona a me cara, letteralmente in un giorno. Sono molto grata a tutti per il loro aiuto».

La storia di Elena

Una storia non semplice, quella di Elena Zakharenkova, per molti versi simile a quella di tanti altri bambini accolti in quegli anni da famiglie italiane nell’ambito del programma di accoglienza per i bambini bielorussi dopo il disastro di Chernobyl. Elena ricorda però come con i voucher al tempo non avessero viaggiato solo i bambini di Chernobyl, ma anche gli orfani: «Io sono un orfana», dice. Al tempo, stava affrontando un momento difficile anche dal punto di vista famigliare: «Sono stata cresciuta da una madre affidataria; alla mia madre biologica erano stati revocati i diritti. Sono volata in Italia per riprendermi e mi sono affezionata molto a Viviana ed Alfio», che Elena ricorda come una «coppia senza figli», di circa 35-45 anni, che viveva «in una casa bianca a due piani con garage» e possedeva «un’auto nera».

I ricordi italiani e i tuorli d’uovo con lo zucchero

Due soggiorni italiani di cui Elena conserva un bellissimo ricordo, nonostante le difficoltà nel comunicare in lingue diverse: «La prima volta che li ho visitati, c’erano solo zia Viviana e zio Alfio, e nessun interprete. Io non parlavo italiano. La seconda, sono arrivata in aereo durante le vacanze invernali. C’erano mia zia, mio ​​zio e mia nonna. Non c’era nessun interprete. Riuscivo già a capirli e siamo riusciti a comunicare». Ricordi di giornate spensierate, impregnati di profumi, sapori e immagini felici: «Correvo in giro un sacco, ridevo, zia Viviana e zio Alfio mi portavano in braccio, mi facevano complimenti, mi vestivano benissimo e mi davano da mangiare cose deliziose». È ancora vivido in lei il ricordo dei tuorli d’uovo con lo zucchero: «Mi piaceva tantissimo mangiarli». Tanto affetto, comprensione e pazienza da parte dei due coniugi marchigiani: «Dopo un po’, ho iniziato a chiamare zia Viviana “mamma” e mi sono affezionata a lei. In Bielorussia, la mia madre affidataria non mi abbracciava né mi diceva che mi voleva bene, e io la imploravo di poter tornare in Italia».

L’opposizione della madre affidataria

Una volta rientrata in Bielorussia, la sua vita è tornata alle dinamiche di sempre, cancellando in poco tempo i benefici del suo soggiorno italiano: «Mia madre diceva che non mi volevano bene e che non volevano più vedermi, che ero cattiva», racconta riferendosi alla famiglia italiana. Per questo motivo Elena non ha fatto più ritorno in Italia: «Sono stata male per molto tempo, sentendo la mancanza della mia famiglia. Ma alla fine ho accettato la cosa». Una bugia però, quella della madre affidataria, che ha ripreso i contorni della realtà a distanza di molti anni, nel 2025: «Quando la mia madre adottiva è morta, mi ha detto che mi aveva mentito e che zia Viviana e zio Alfio mi volevano molto bene e volevano adottarmi». Per questo, ci racconta, la madre adottiva l’ha portata in un’altra città per non farle leggere le lettere di zia Viviana. Ma poi, la notizia che forse aspettava da sempre: «Quando ho scoperto che zia Viviana e zio Alfio non si erano arresi con me, ho subito iniziato a cercarli».

La lunga ricerca e l’aiuto dei social

«Ho contattato immediatamente una fondazione bielorussa per l’infanzia. Mi promisero di aiutarmi, ma la donna incaricata si era poi dimessa. Pensai che non fosse destino per me scoprire dove si trovassero mia zia e mio zio». È stato però il marito a insistere perché ricontattasse la fondazione e poi scrivesse sui social: «Alcune persone in Italia mi hanno aiutato e mi hanno consigliato di scrivere sul gruppo Pesaro è la mia città, fornendomi pagine web ed indirizzi email a cui scrivere». Poi l’arrivo inaspettato di un messaggio: «Mi hanno contattata le sorelle di mia zia…Sono felicissima». Subito sotto al suo post si legge infatti la risposta dell’utente Daniela Bucchi, che commenta: «Ciao io sono la sorella di Viviana e ti metterò in contatto con lei, ti scrivo in privato, mi ricordo benissimo di te».

Il sogno di Elena: diventare un’attrice

Negli anni successivi al suo rientro in Bielorussia, oltre a cercare di mettere una pietra sopra al passato, Elena si è laureata e ha frequentato l’Accademia delle Arti. Oggi ha 38 anni, ha due figli ed è un’attrice, ma ricorda: «Grazie a zia Viviana sono diventata un’attrice. Mi ascoltava sempre cantare e diceva che avevo una bella voce».

Una foto di Elena Zakharenkova, al lavoro sul set (per sua gentile concessione)

«Zia Viviana non è cambiata per niente, è bellissima»

Quando le chiediamo cosa prevede ora per il futuro e per i rapporti con al famiglia Bucchi, Elena risponde: «Certo, ci incontreremo. Magari zia Viviana verrà in Bielorussia a trovarmi, oppure andremo in Italia. Abbiamo appena fatto domanda per il visto. Per noi è tutto molto complicato e ci vuole tempo». Per il momento si sono scambiate i numeri di telefono e hanno ricordato un po’ di cose. Non si sono ancora chiamate, si sono solo scambiate messaggi e fotografie: «Io vengo dalla Bielorussia e il mio italiano è pessimo. Ma sono sicura che troveremo un modo per parlare e capirci. Mi sono già iscritto a dei corsi di italiano». E poi ha un messaggio per tutti coloro che l’hanno aiutata, suggerendole di scrivere sul gruppo Pesaro è la mia città e diffondendo il suo appello: «Sono molto felice e grata a tutti coloro che mi hanno sostenuto, aiutato, guidato. Grazie mille a tutti».

Foto copertina: Elena Zakharenkova, per sua gentile concessione