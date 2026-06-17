«Il complotto per uccidere Trump? Il direttore dell’Fbi ha postato la notizia prima degli arresti»

Bufera su Kash Patel per le anticipazioni sull'attentato. Il piano dei congiurati svelato dai genitori di uno di loro. Si tratta di seguaci del complotto di Epstein

Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha pubblicato su X la notizia dell’attentato sventato a Donald Trump prima degli arresti. E lo sapeva. Visto che ha postato alle 6:50 del mattino mentre il vicedirettore dell’agenzia Matt Quinn ha detto nel pomeriggio che le operazioni erano ancora in corso e che c’erano ancora sospettati a piede libero. Patel era già finito nella bufera per aver diffuso sui social media informazioni false o fuorvianti relative a indagini in corso. Poco dopo l’uccisione dell’attivista conservatore Charlie Kirk, lo scorso settembre, aveva erroneamente pubblicato la notizia che il killer fosse “in custodia”. Tre mesi più tardi, si era attribuito il merito del ruolo svolto dall’Fbi nell’arresto di una “persona di interesse” coinvolta nella sparatoria alla Brown University che poi si è rivelata estranea alla vicenda.

Il complotto per uccidere Trump

Il piano prevedeva un attacco durante la celebrazione dell’80° compleanno del presidente. Sono stati incriminati cinque uomini tra i 19 e i 32 anni in Ohio, due in California, uno in Missouri e uno in Nebraska. Il piano prevedeva lancio di droni carichi di esplosivo vicino al luogo dell’evento MMA per provocare un’evacuazione e consentire così ai cecchini di uccidere alti funzionari presenti all’evento. L’FBI è stata allertata l’11 giugno dall’ufficio dello sceriffo della contea di Knox in Ohio sul comportamento di un sospetto diciannovenne, Tycen Proper, che era stato segnalato alle autorità locali dai suoi genitori. Secondo le autorità, sono stati gli interrogatori del giovane, il ritrovamento delle armi in suo possesso e le comunicazioni che aveva mantenuto per diversi mesi con i presunti complici a permettere agli investigatori di smascherare il complotto.

Terroristi fai-da-te

Si trattava di terroristi fai-da-te, senza legami con l’estero. È stato proprio Tycen a finanziare il piano con 3 mila dollari. Li aveva ricevuti come premio per il suo diploma. Con i soldi ha comprato un fucile tipo Ar 15, corpetti anti-proiettile e altri materiali. I cospiratori avevano stabilito ruoli, postazioni, case sicure, vie di fuga con l’aiuto di mappe, foto e probabili ricognizioni. E hanno discusso a lungo con sistemi criptati perché vivevano in ruoli diversi. Avevano programmato gli spostamenti in Virginia per essere pronti il 13. C’era anche un gruppo TikTok nominato «Vanguard of Old».

Il movente

Molti degli affiliati avevano un passato nelle forze armate. Alcuni avevano dimostrato simpatia per Hitler. Il Corriere della Sera dice che gli accusati sono convinti che l’America sia dominata da un’élite di miliardari coinvolta in sacrifici umani, colpevole di aver mantenuto rapporti con Jeffrey Epstein. Un altro target di questa strana formazione erano i politici in rapporto con l’Aipac, l’associazione che agisce negli Usa in favore di Israele. Negli scambi di messaggi sono citati alcuni congressisti come possibili bersagli.

Il compleanno di Trump

Il presidente degli Stati Uniti ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno domenica trasformando il prato della Casa Bianca in un’arena per combattenti di MMA in un evento altamente politico. «Uno dei giorni più emozionanti nella storia della nostra leggendaria Casa Bianca!», ha proclamato sul suo social network Truth. Oltre 4.000 ospiti selezionati con cura erano seduti intorno alla gabbia, tra cui Mark Zuckerberg, CEO di Meta, e David Ellison, capo della Paramount e alleato di Trump, la cui rete deteneva i diritti di trasmissione esclusivi.

Circa 100.000 spettatori si sono inoltre radunati in un parco adiacente per guardare i combattimenti su un maxi-schermo e ascoltare gli omaggi al presidente da parte di alcuni vincitori. Lo spettacolo, stimato dalla stampa americana in 60 milioni di dollari, ha suscitato critiche, con alcuni che hanno denunciato la spesa eccessiva in un clima già teso a causa dello scandalo Iran-Contra. La Casa Bianca, tuttavia, ha affermato che la UFC, la federazione di MMA, si è fatta carico delle spese. Altri l’hanno vista come una discutibile commistione di generi tra un evento di questo tipo e il simbolo del potere esecutivo americano.