Leonardo Del Vecchio, il piano B per Delfin: i contatti con Apollo Global Management

Le risorse per rilevare le quote dei fratelli e sistemare il dossier eredità arriveranno dal fondo

C’è un piano B per il riassetto di Delfin. L’operazione che porterà Leonardo Maria Del Vecchio al 37,5% della controllante di EssilorLuxottica e proprietaria del 10% di Generali è legata a doppio filo all’ottenimento di un prestito da 11 miliardi. Le risorse serviranno a rilevare le quote dei fratelli Luca (12,5%) e Paola (12,5%) e a sistemare il dossier dell’eredità, ancora aperto a distanza di quattro anni dalla scomparsa del fondatore. Il tavolo di contrattazione con il pool di banche è infatti fermo. Anche a causa dell’Opas di Intesa Sanpaolo su Mps e del conseguente consolidamento in avvio sul mercato del credito. E allora Leonardo Maria Del Vecchio ha avviato contatti con il fondo americano Apollo Global Management.

Il piano B di Lmdv

A parlare dell’interesse di Apollo per la quota Delfin è oggi Il Sole 24 Ore. Delfin del resto ha quote anche in Mps (17,5%) e UniCredit (3%). La contrattazione con le banche è in fase di rallentamenot perché le parti non hanno ancora raggiunto la quadratura del cerchio sull’operaizone. Per le garanzie a servizio del credito. Per questo l’imprenditore di Lmdv Capital sta sondando altre strade per acquistare i pacchetti dei fratelli Luca e Paola. Il closing è previsto per il 30 giugno, giorno dell’assemblea di Delfin. Per questo sono cominciati i contatti con Apollo. Che è uno dei maggiori gestori di asset alternativi e fondi di investimento, specializzato in private equity e private credit.

Il prestito ponte

L’idea è quella di garantire a Del Vecchio un prestito ponte. Per farlo Apollo subentrerebbe alle banche consentendo a LMDV di chiudere l’operazione. Leonardo Maria Del Vecchio e i fratelli Luca e Paola hanno infatti raggiunto una intesa sulla vendita delle quote in Delfin e sulla chiusura del dossier dell’eredità fissando il closing del contratto entro il 27 giugno, ovvero il giorno del quarto anniversario dalla scomparsa di Leonardo Del Vecchio. L’accordo affronta anche la questione dell’eredità. Prevedendo da parte di Luca e Paola un impegno a dare esecuzione alle disposizioni testamentarie di Leonardo Del Vecchio. Luca e Paola sono infatti due dei quattro eredi che avevano accolto con beneficio d’inventario il testamento di Leonardo Del Vecchio. Gli altri due sono Clemente, fratello di Luca, e Claudio, fratello di Paola. Claudio ha rinunciato al beneficio d’inventario lo scorso anno.