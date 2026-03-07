Ultime notizie Donald TrumpFamiglia nel boscoGuido CrosettoIran
Leonardo Maria Del Vecchio verso l’acquisto delle quote di Delfin dei fratelli Luca e Paola

07 Marzo 2026 - 06:59 Alessandro D’Amato
leonardo maria del vecchio quote delfin fratelli
Il quarto figlio del fondatore di Luxottica: «Vicini a concordare un prezzo». Il leveraged buyout per l'acquisto

Leonardo Maria Del Vecchio è vicino a un accordo per le quote dei fratelli in Delfin. La holding di famiglia che controlla EssilorLuxottica e ha partecipazioni in Generali, Mps e UniCredit. Oltre a un valore di mercato stimato in 56 miliardi di euro. Il quarto figlio del fondatore di Luxottica al Financial Times ha detto: «Siamo vicini a concordare un prezzo». Attualmente Leonardo Maria ha il 12,5% di Delfin insieme agli altri sette azionisti. Rilevando due quote avrebbe il 37,5% della holding. Probabilmente si riferisce alle quote di Luca e Paola Del Vecchio. Che in autunno volevano trasferire le loro quote in una holding.

Leveraged buyout

Del Vecchio junior è chief of strategy officer di Essilux e presidente di Ray Ban. Per l’acquisto pensa a un leveraged buy out insieme a un gruppo di banche. Si tratta di un’operazione a debito in cui i soldi spesi per l’acquisto di un’azienda provengono dall’azienda stessa. Il più importante tra gli acquisti di questo tipo fu quello che portò Telecom dagli Agnelli ai “capitani coraggiosi” Colaninno e Gnutti nei primi anni Duemila. L’azienda ha dovuto fare i conti con un indebitamento importante nelle gestioni successive. Le banche che dovrebbero aiutare Del Vecchio sono Unicredit, Intesa Sanpaolo e il gruppo Crédit Agricole. Ovvero le stesse che hanno finanziato gli acquisti del suo family office.

7 miliardi

Il 15% di Delfin è valutato intorno ai 7 miliardi di euro. Il Corriere della Sera spiega che per restituire il finanziamento la chiave è contare su cedole più ricche rispetto a quelle distribuite da Delfin, limitate al 10% dell’utile, se almeno 6 soci su 8 non danno il consenso. Paola e Luca si erano già rivolti al Tribunale del Lussemburgo affinché stabilisse un valore per le quote. Ma tra la nomina dell’esperto e le valutazioni i tempi si sono allungati.

Se il prezzo fosse ritenuto congruo, i due fratelli potrebbero accettare la proposta di Leonardo Maria che ha esercitato la prelazione, ora in scadenza, ma non avrebbe formulato un prezzo. Leonardo Maria vuole chiudere l’accordo «per diventare il principale azionista di Delfin, terminare le questioni aperte sull’eredità di mio padre ed eseguire la sua volontà, incarnata da ciò che sta facendo Francesco Milleri».

