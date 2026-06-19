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Scontro tra due treni in Inghilterra: diversi «feriti gravi», i soccorsi in azione

19 Giugno 2026 - 20:28 Matteo Revellino
Scontro treni inghilterra
Scontro treni inghilterra
L'impatto è avvenuto a circa 80 chilometri a nord di Londra. «Incoraggiamo le persone a evitare la zona», è l'annuncio delle autorità
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Uno scontro tra due treni si è verificato in Inghilterra, nell’area di Bedford, città a circa 80 chilometri a nord di Londra. A bordo ci sarebbero feriti gravi, tra il personale e i passeggeri. Lo rende noto un portavoce del National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, il sindacato dei ferrovieri, che si dice «molto preoccupato». A dare l’annuncio dell’incidente ferroviario era stata la polizia dei trasporti britannica che ha dichiarato di aver ricevuto diverse segnalazioni in merito a una collisione. La BBC riporta che «ci sono molte persone sconvolte sul luogo dell’incidente», aggiungendo che tra le 30 e le 40 persone, per lo più pendolari, stanno camminando verso l’inviata della redazione britannica.

La ministra dei Trasporti: «Profondamente preoccupata»

Come riferito dal servizio di soccorso dell’East of England, un elisoccorso e la squadra di risposta alle aree pericolose stanno intervenendo in seguito al «grave incidente». Il traffico ferroviario risulta bloccato tra Bedford e Luton. «Incoraggiamo le persone a evitare la zona», è l’annuncio delle autorità. Lo riporta Sky News. Intanto arrivano le prime reazioni. La ministra dei Trasporti britannica, Heidi Alexander si è detta «profondamente preoccupata per le notizie riguardanti la collisione che ha coinvolto due treni passeggeri della East Midlands Railway».

Articolo in aggiornamento

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