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Milano, lite per una ragazza finisce nel sangue: spara due colpi a salve, il rivale lo travolge e lo uccide con l’auto

22 Giugno 2026 - 11:23 Cecilia Dardana
carabinieri roma
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Il dramma si è consumato nel parcheggio di Zibido San Giacomo. Il conducente della vettura è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario
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Una violenta lite per una ragazza, due colpi di pistola esplosi a salve e poi l’auto lanciata a tutta velocità per travolgere il rivale. È finita in tragedia la serata di ieri, domenica 21 giugno, a Zibido San Giacomo, nel Milanese, dove un uomo di 41 anni di origini napoletane, Claudio Miranda, è morto dopo essere stato investito in un parcheggio. Il conducente della vettura è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

La lite per una ragazza

Alla base del dramma ci sarebbe una questione legata a una ragazza, un chiarimento tra i due uomini finito nel peggiore dei modi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, i due si erano dati appuntamento nella zona del cimitero di Zibido San Giacomo per discutere di una ragazza. Miranda si sarebbe presentato all’incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola scacciacani, da cui avrebbe esploso due colpi di pistola all’indirizzo del padre dell’arrestato, il 31enne Stefano Pasceri. È stato in quel momento che quest’ultimo, rimasto in auto, ha accelerato schiacciando Miranda contro la sua auto e uccidendolo. 

Le immagini delle telecamere e l’arresto

A incastrare l’automobilista sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, già acquisite e analizzate dai militari. Nei filmati si vedrebbe chiaramente l’uomo impugnare l’arma da fuoco (poi rivelatasi a salve), lo sparo e il successivo investimento. Delle indagini si occupano i carabinieri di Milano, sotto la direzione della Procura di Pavia, competente per territorio. Per il guidatore della vettura sono scattate immediatamente le manette.

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