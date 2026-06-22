Quadri religiosi, statue di santi e crocifissi nella casa in cui sono state ritrovate le sorelline – Il video

L'abitazione è di una donna anziana a cui il nonno materno aveva affidato le due ragazzine

Cumuli di vestiti, due quadri con immagini religiose, una statua di padre Pio e la tapparella quasi completamente abbassata. In quella stanza hanno abitato Sarah e Alysia, le sue sorelline di 12 e 16 anni che erano scomparse due settimane fa da una casa famiglia a Civitella Alfedena (L’Aquila). Non erano segregate, e hanno vissuto in quella casa di Formia insieme a una anziana: secondo quanto si apprende la donna sarebbe una lontana parente della madre delle ragazze. La donna è indagata a piede libero, anche se ha spiegato di non sapere nulla della situazione delle due ragazzine.

L’appartamento

L’appartamento nel quale sono state ritrovate è una casa non distante dall’abitazione dello zio materno. Una camera matrimoniale, un bagno con vasca e un’altra stanza in cui si intravede un letto singolo senza materasso. E poi un crocifisso religioso, una statuina della Madonna. Tra queste mura Sarah e Alysia hanno trascorso giorni e giorni davanti alla tv, mentre tutta Italia le stava cercando. «Guardavano i telegiornali dalla mattina alla sera», ha raccontato l’anziana che le ha ospitate.

Nuove ispezioni questa mattina

Questa mattina i carabinieri sono saliti in tre scale delle case Ater dove ieri sono state ritrovate le sorelline scomparse. I militari dell’Arma sono entrati nei portoni delle scale L, al numero civico 24, I, al numero civico 20, e infine M, tutte nel lotto numero 8. In una di queste, la L, dove poi sono tornati una seconda volta trattenendosi più a lungo, vive una persona che ha lo stesso cognome della madre delle bimbe.