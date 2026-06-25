L’Iran contro l’Italia dopo la rivelazione di Rutte: «Complice dell’aggressione Usa» – La diretta

Teheran all'attacco dei Paesi europei che avrebbero supportato la guerra. Rubio: «Accordo, ma non ad ogni costo»

Mentre proseguono a livello tecnico i negoziati per passare dal Memorandum of understanding a un vero accordo di pace duraturo, Usa e Iran si scambiano messaggi pubblici altalenanti. Il segretario di Stato Marco Rubio, in viaggio nel Golfo, sottolinea che un accordo sarà benefico, ma che gli Usa non sono disposti a firmarlo ad ogni costo. Mentre Teheran mette il dito nella piaga delle divisioni tra alleati dopo le parole di Mark Rutte alla Nato sui voli partiti dalle basi Usa, sottolineando che l’Italia e gli altri Paesi europei sono stati «complici dell’aggressione» Usa.