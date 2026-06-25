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Terremoto in Venezuela, tre bimbi salvati dalle macerie a La Guaira – Il video

25 Giugno 2026 - 10:26 Alba Romano
La città a venti km da Caracas dichiarata zona di disastro. Molti edifici crollati
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Tre fratellini, rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa, sono stati tratti in salvo nella città di La Guaira, a una ventina di chilometri da Caracas: lo rendono noto i media locali. Un video, diffuso sui social, mostra Mario Ruiz, un vicino che ha partecipato ai soccorsi, mentre filma il momento in cui un bambino e le sue due sorelle emergono nel cuore della notte dai calcinacci del loro edificio crollato.

I crolli a La Guaira

Decine di edifici sono crollati nello Stato di La Guaira a seguito del terremoto che ha colpito il Venezuela. La Guaira, Stato costiero situato a circa 30 chilometri da Caracas e dichiarato «zona di disastro», torna a fare i conti con una calamità naturale a oltre venticinque anni dalla tragedia del 1999, quando una frana provocò migliaia di morti in quella che è considerata una delle principali località balneari del Paese. Conosciuto fino al 2019 con il nome di Vargas, il piccolo Stato caraibico vive oggi «una vera tragedia», secondo quanto dichiarato dalla presidente a interim Delcy Rodriguez.

La giornata festiva

La Guaira, il secondo Stato più piccolo del Venezuela, si trova a nord della capitale e grazie a un clima che mantiene una temperatura media di circa 27 gradi durante tutto l’anno attira regolarmente migliaia di abitanti di Caracas sulle sue spiagge. Il sisma si è verificato in una giornata festiva, quando il Venezuela celebrava la Battaglia di Carabobo, evento simbolo dell’indipendenza dalla Spagna. La ricorrenza aveva favorito una maggiore presenza di visitatori lungo la costa.

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