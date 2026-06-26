La «provocazione» della Russia contro i paesi baltici

Il Guardian: attacchi ibridi come missili o droni

Due paesi del fianco orientale della Nato hanno avvertito che la Russia sta preparando una possibile «provocazione» negli stati baltici o in Polonia. Per tentare di mettere alla prova la coesione dell’alleanza militare occidentale. Lo scrive il Guardian citando sue fonti. Fonti occidentali temono che si possano profilare pericoli all’orizzonte, poiché il Cremlino è sottoposto a pressioni a causa della campagna di attacchi a lungo raggio condotta dall’Ucraina contro obiettivi vicino a Mosca e San Pietroburgo.

L’intelligence lettone ha dichiarato: «Vediamo segnali che indicano che la Russia sta preparando provocazioni militari contro i Paesi baltici o la Polonia». Tuttavia, non si tratterebbe di un attacco su vasta scala. La scorsa settimana, un’importante fonte politica di un secondo membro della Nato ha rilasciato una dichiarazione simile, affermando che «stiamo raccogliendo informazioni» secondo cui Vladimir Putin «starebbe pianificando qualcosa contro gli Stati baltici». L’intelligence lettone ha affermato che la Russia non era in grado di aprire un secondo fronte, ma stava valutando «attacchi ibridi, come missili, droni o altre azioni volte a inviare un segnale: smettete di sostenere l’Ucraina, altrimenti avrete i vostri problemi».