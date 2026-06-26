La strage dei trattori: oltre cento agricoltori muoiono schiacciati ogni anno. Arriva il prototipo italiano anti-ribaltamento

Un mezzo sviluppato da tre università punta a mettere fine una volta per tutte alle morti da ribaltamento, che rappresentano il 70% dei decessi in agricoltura

Il copione è sempre lo stesso e si ripete, in media, una volta ogni due giorni: un trattore si ribalta e l’agricoltore a bordo muore schiacciato. Secondo i dati di Federacma, il ramo di Confcommercio che raduna i rivenditori di macchine agricole, ogni anno in Italia oltre cento agricoltori muoiono schiacciati dal proprio trattore. In termini percentuali, si tratta del 70% delle morti registrate annualmente in agricoltura. Ora c’è un nuovo prototipo di trattore che punta a risolvere una volta per tutte il problema. A svilupparlo, grazie ai fondi di un bando Inail, sono tre atenei italiani: l’Università degli Studi della Tuscia, l’Università degli Studi di Milano e l’Università Niccolò Cusano.

Il nuovo prototipo italiano contro le morti in campagna

L’obiettivo del Compact Tractor 4.0 è soprattutto uno: evitare i decessi per ribaltamento. Nei trattori tradizionali da frutteto, l’altezza complessiva supera quasi sempre il metro e settanta, costringendo i produttori a montare archi di protezione mobili. Il prototipo sviluppato dai tre atenei italiani, invece, elimina totalmente l’ingombrante tunnel centrale della trasmissione meccanica. Al suo posto ci sono il motore e le batterie, posizionate lateralmente, che danno ancora più stabilità al mezzo e permettono di far scendere l’altezza totale del trattore di circa 20 centimetri.

Dal trattore diesel a quello full-electric

Oltre a prevenire i ribaltamenti, il trattore sviluppato dalle tre università italiane abbatte le emissioni di gas serra in atmosfera perché è interamente a propulsione elettrica. I test condotti dai tre atenei dimostrano che il prototipo produce appena 5 chilogrammi di CO2 per ettaro lavorato, contro i 15 kg emessi da un modello diesel. Un taglio netto del 65% delle emissioni, destinato ad azzerarsi totalmente in caso di ricarica da fonti rinnovabili.

La strage silenziosa nelle campagne italiane

Secondo i dati delle associazioni di categoria del settore, sono almeno cento gli agricoltori che ogni anno muoiono in Italia schiacciati dal proprio trattore. Un dato su cui pesa l’età media dei conduttori (67 anni, con picchi tra i 70 e gli 80), ma anche l’inefficacia delle protezioni tradizionali. Un decreto interministeriale, approvato dal governo Renzi nel 2015, obbliga i proprietari di trattori e macchine agricole a far revisionare periodicamente il proprio mezzo, un po’ come accade per le automobili. Il problema è che, più di dieci anni dopo, le regole non sono ancora entrate in vigore per mancanza dei decreti attuativi.