Bimba di 18 mesi resta incastrata nel tosaerba, il tragico incidente in giardino: è gravissima

Il dramma nella casa della famiglia a Loria, in provincia di Treviso, quando il papà stava manovrando l'attrezzo

Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba. La tragedia è avvenuta nella casa dove vivono i genitori della piccola, a Loria, in provincia di Treviso. La bambina è stata portata in elicottero all’ospedale di Padova e al momento risulta in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.

L’incidente in giardino

A quanto emerge dai primi accertamenti, la piccola stava giocando in giardino, quando è stata travolta dal padre che si trovava alla guida del trattorino tagliaerba. Il genitore, 30 anni, avrebbe centrato la bimba mentre stava effettuando una manovra e lei sarebbe rimasta incastrata sotto a una delle ruote. Ad assistere alla scena anche la madre 29enne. Sono stati proprio i genitori, intorno alle 18, a portare la figlia in auto all’ospedale di Castelfranco Veneto, da dove poi è stata trasferita in elicottero a Padova nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Al momento la bimba è in prognosi riservata.