Wimbledon, quando gioca Sinner e gli altri azzurri: l’esordio, il derby e la semifinale di fuoco. Il tabellone è completo: il ritorno di Serena Williams

Definito il tabellone completo del torneo londinese, con il numero 1 al mondo che torna per difendere il titolo (con l'incognita del caldo). Le prime partite degli italiani e le combinazioni possibili: dove si potranno vedere i match

Inizierà con il serbo Miomir Kecmanović il cammino di Jannik Sinner alla difesa del titolo di Wimbledon, conquistato un anno fa battendo Carlos Alcaraz. L’amico-rivale spagnolo non potrà insidiarlo quest’anno: nelle scorse settimane aveva annunciato il suo forfait per recuperare dall’infortunio al polso. L’esordio di Sinner è in programma per lunedì 29 giugno alle 14:30 italiane. È passato un mese dall’eliminazione anzitempo al Roland Garros. Sono stati giorni di esami medici e analisi per capire cosa sia successo e prepararsi al meglio per il Major londinese. «Sto bene, ho avuto più tempo per allenarmi», ha detto in un’intervista a Vogue il campione azzurro che è tornato a Londra nei giorni scorsi per riconsegnare la coppa vinta lo scorso anno. Nella speranza di poterla toccare nuovamente il 12 luglio. Ma dove si potranno vedere le partite in Tv? I diritti delle partite di Wimbledon sono ormai esclusiva di SkySport, con possibili incursioni anche in chiaro su Tv8, in base anche all’andamento degli azzurri.

Possibile semifinale con Novak Djokovic

Sinner è stato sorteggiato nello stesso lato del tabellone di Novak Djokovic. Questo significa che i due non potranno trovarsi in finale, ma si incroceranno prima, in semifinale, se nessuno dei due commetterà dei passi falsi. Prima eventualmente di pensare al serbo, il cammino di Sinner potrebbe nascondere qualche insidia. Nel secondo turno affronterà uno tra il portoghese Borges e il qualificato Boyer, mentre al terzo turno contro uno tra Buse, Brooksby e Nava. Agli ottavi, possibile derby azzurro con Luciano Darderi oppure lo spagnolo Rafael Jodar. Ai quarti è probabile l’incrocio con Daniil Medvedev.

L’esordio degli altri azzurri

Prima di pensare al possibile incrocio con Sinner, Luciano Darderi se la vedrà al debutto contro l’americano Ethan Quinn. Matteo Berrettini, entrato nel tabellone dopo il forfait per infortunio di Lorenzo Musetti, incrocerà lo svizzero Stan Wawrinka, all’ultimo Wimbledon in carriera. Il finalista dell’ultimo Roland Garros, Flavio Cobolli, esordirà contro l’argentino Mariano Navone, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con il francese Hayls. Bellucci pesca Svajda, Sonego l’argentino Etcheverry.

Il ritorno di Serena Williams

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini apre contro Montgomery, con un possibile ottavo di finale contro la campionessa in carica Iga Swiatek o contro Serena Williams. I riflettori sonon tutti per lei, per il ritorno in singolare della campionessa americana a quasi quattro anni di distanza dall’ultimo torneo. La 44enne esordierà contro la 2006 Joint.