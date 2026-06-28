Ultime notizie Caldo recordCrisi Usa - IranGiorgia MeloniLicenziamentiMondiali 2026Venezuela
ATTUALITÀBambiniInchiesteLombardiaMantova

Muore sola in casa con una bimba di 7 mesi, i vicini sentono piangere e allertano i soccorsi: «La piccola salvata dopo ore»

28 Giugno 2026 - 19:02 Alba Romano
mantova-madre-morta-casa-bimba-pianto-salvataggio
mantova-madre-morta-casa-bimba-pianto-salvataggio
La 60enne, nonna della bambina, sarebbe morta per cause naturali in un appartamento a Moglia, in provincia di Mantova
Google Preferred Site

È rimasta per ore accanto alla donna ormai senza vita, piangendo fino ad attirare l’attenzione del vicinato. Dramma in provincia di Mantova, a Moglia, dove una 60enne, la nonna della piccola, è morta per cause naturali nell’appartamento in cui si trovava con una bambina di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati del pianto ininterrotto della piccola. Sul posto intorno a mezzogiorno, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118. Una volta entrati nell’abitazione, dopo aver suonato il campanello a vuoto, la drammatica scoperta: la donna era deceduta, mentre la bimba era in buone condizioni di fianco al corpo senza vita. 

Salvata dopo ore

La bambina è stata subito assistita e affidata ai genitori, avvisati dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la 60enne – non residente a Moglia – era stata incaricata di occuparsi della piccola durante la loro assenza. La morte sarebbe avvenuta nella notte. A chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto saranno gli ulteriori accertamenti, ma al momento il decesso viene ricondotto a un arresto cardiocircolatorio.

Foto copertina: DREAMSTIME/LUCKYNICK | Immagine generica di un’ambulanza

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Triplice omicidio a Roma, la strage con una mannaia: la polizia diffonde le foto del ricercato. Fermato un uomo sul treno a Bologna, ma non è il killer

2.

Incidente sull’A14, minivan con un’intera famiglia a bordo si ribalta. Muore una madre di 24 anni, il neonato sbalzato nella scarpata in rianimazione

3.

Chiara Jaconis uccisa da una statuetta lanciata dal balcone, i genitori del 13enne a processo per «omicidio» e «omessa vigilanza»

4.

Chi sono le vittime della strage a Casalotti. Kamal, Arzu e la piccola Alicia Uddin: il racconto di un nipote sotto shock e i vicini – Il video

5.

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, era in barca con la moglie: «Si è tuffato e non è riemerso». Chi è Luigi Cavallari

leggi anche
centro-estivo-rottura-braccia-risarcimento
ATTUALITÀ

Cade da un albero al centro estivo e si rompe le braccia, il giudice nega il risarcimento ai genitori del 13enne: «Impossibile una vigilanza continua»

Di Alba Romano
Shahadat Hossain triplice omicidio roma
ATTUALITÀ

Triplice omicidio a Roma, la strage con una mannaia: la polizia diffonde le foto del ricercato. Fermato un uomo sul treno a Bologna, ma non è il killer

Di Giovanni Ruggiero
incidente minivan autostrada a14
ATTUALITÀ

Incidente sull’A14, minivan con un’intera famiglia a bordo si ribalta. Muore una madre di 24 anni, il neonato sbalzato nella scarpata in rianimazione

Di Cecilia Dardana
chiara jaconis bambino statuetta
ATTUALITÀ

Chiara Jaconis uccisa da una statuetta lanciata dal balcone, i genitori del 13enne a processo per «omicidio» e «omessa vigilanza»

Di Alba Romano
Ambulanze Marsiglia
ESTERI

La strage dei bambini per il caldo, nuovo caso in Francia: morto un bimbo di 18 mesi rimasto nell’auto rovente. È il quarto in pochi giorni

Di Giovanni Ruggiero