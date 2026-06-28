Muore sola in casa con una bimba di 7 mesi, i vicini sentono piangere e allertano i soccorsi: «La piccola salvata dopo ore»

La 60enne, nonna della bambina, sarebbe morta per cause naturali in un appartamento a Moglia, in provincia di Mantova

È rimasta per ore accanto alla donna ormai senza vita, piangendo fino ad attirare l’attenzione del vicinato. Dramma in provincia di Mantova, a Moglia, dove una 60enne, la nonna della piccola, è morta per cause naturali nell’appartamento in cui si trovava con una bambina di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati del pianto ininterrotto della piccola. Sul posto intorno a mezzogiorno, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118. Una volta entrati nell’abitazione, dopo aver suonato il campanello a vuoto, la drammatica scoperta: la donna era deceduta, mentre la bimba era in buone condizioni di fianco al corpo senza vita.

Salvata dopo ore

La bambina è stata subito assistita e affidata ai genitori, avvisati dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la 60enne – non residente a Moglia – era stata incaricata di occuparsi della piccola durante la loro assenza. La morte sarebbe avvenuta nella notte. A chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto saranno gli ulteriori accertamenti, ma al momento il decesso viene ricondotto a un arresto cardiocircolatorio.

Foto copertina: DREAMSTIME/LUCKYNICK | Immagine generica di un’ambulanza